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"Tolerancia y fanatismo han alternado según los tiempos

y los lugares, porque la verdad

de las religiones es exclusiva

y fatalmente intolerante".

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Ikram Antaki,

El espíritu de Córdoba

Este 16 de junio visité, por primera vez, la mezquita-catedral de Córdoba en España. ¿Mezquita y catedral? Así es.

En ese lugar se edificó en el siglo V una iglesia cristiana que se ampliaría con los siglos para convertirse en la basílica de San Vicente mártir. En el siglo VIII, después de la conquista musulmana, se usaría como mezquita tal y como estaba, pero después se demolería para edificar una mezquita que se ampliaría en siglos posteriores y se convertiría en una de las más importantes del mundo.

En 1236, tras la reconquista de Fernando III de Castilla, el edificio fue consagrado como iglesia y dos años más tarde se elevó a rango de catedral. En un principio se mantuvo su arquitectura típica de mezquita, pero en el siglo XVI se insertó en el centro una nave de iglesia cristiana. El propio emperador Carlos V, I de España, quien favoreció la construcción de la nave, se lamentó después: "Habéis destruido lo que es único en el mundo, y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes".

Ni cristianos ni musulmanes exigen hoy disculpas por lo que unos u otros hicieron siglos atrás. Sin embargo, la mezquita-catedral nos recuerda que la tolerancia es la mejor forma de convivencia entre religiones y culturas.

La mezquita fue el centro cultural del califato de Córdoba, uno de los reinos más abiertos del Medievo. De 929 a 1031 cristianos y judíos pudieron practicar su religión y mantener sus propiedades, trabajo y pensamiento a cambio de pagar un impuesto en el sistema denominado dhimma. Los no musulmanes no gozaban de igualdad jurídica, cierto, pero podían vivir sin riesgos o amenazas, al contrario de lo que sucedía a quienes no profesaban la religión mayoritaria en otros reinos.

La tolerancia ayudó a dar prosperidad y eminencia intelectual al califato de Córdoba. Ibn Masarra desarrolló allí el neoplatonismo islámico y el pensamiento místico sufí; Ibn Hazm escribió sobre el amor y la psicología humana; Al-Zahrawi, conocido como Albucasis, fue el padre de la cirugía moderna. Ibn Rush, llamado Averroes, estudioso de Aristóteles y jurista, y Maimónides, judío, filósofo y médico, nacieron en Córdoba después del califato, pero su trabajo fue posible por la tolerancia que promovieron los califas de Córdoba.

Ikram Antaki, la filósofa sirio-mexicana, escribió en 2015 El espíritu de Córdoba, un libro que exaltaba las virtudes del califato. Era un diálogo ficticio entre Averroes y Maimónides en defensa de la tolerancia. "El acuerdo no era una derrota, ni el desacuerdo una ofensa", escribió. "¿Acaso podrán reprimir a los judíos y a los cristianos sin tener que reprimir también, en una mañana cercana, a los musulmanes libres?".

Nos dicen que en nuestro país se vive el momento del humanismo mexicano, pero vemos un régimen que se cierra cada vez más, que descalifica a quienes piensan diferente, que exige disculpas por hechos ocurridos hace medio milenio. "Nosotros no somos iguales", dice constantemente la mandataria. Olvida las lecciones del califato de Córdoba, que hicieron de la tolerancia la base de una sociedad libre y próspera.

El próximo 25 de junio la presidenta recibirá en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España. Será un buen momento para descartar cualquier pausa en la relación y renovar unos lazos que deberían basarse en el conocimiento de la historia y la tolerancia. Será un buen momento para revivir el espíritu de Córdoba.

Irán

Irán empató 2-2 con Nueva Zelanda en su partido inaugural de la Copa del Mundo, pero ganó la guerra lanzada por Trump. Si bien va a comenzar un periodo de 60 días para definir detalles, el régimen iraní consiguió el derecho a enriquecer uranio, a desarrollar misiles balísticos y a recuperar miles de millones de dólares en fondos congelados.

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