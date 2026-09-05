Estadísticas y datos duros (Segunda Parte)

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Siguiendo adelante en el análisis de estadísticas y datos duros desde el punto de vista ECOLÓGICO, debemos de reforzar el concepto de que nuestro PLANETA ES FINITO y demasiado pequeño a escala universal, y el crecimiento al que lo estamos sometiendo físicamente, demográficamente, industrialmente, etc. no puede continuar para siempre como lo venimos haciendo, pensando que es INFINITO, cuando la realidad es que debemos imponer LÍMITES AL CRECIMIENTO.

La manera de empezar a limitar el crecimiento es REDUCIENDO NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA PERSONAL, disminuyendo nuestros HÁBITOS DE CONSUMO y utilizando adecuadamente la tecnología y no ser meros SUJETOS DE CONSUMO para mantener el mercado creciendo, como nos lo induce el CORPORATIVISMO MUNDIAL por medio de los medios masivos de comunicación.

Especialmente en los útimos75 años, es decir de 1950 al 2025, nuestro crecimiento poblacional y económico ha sido exponencial; es decir, se duplica cada cierto tiempo. O sea, el primer ciclo son 2, el segundo ciclo son 4, el tercer ciclo son 8, el cuarto ciclo son 16 y así sucesivamente. También lo podemos ver de manera que cualquier población, consumo, crecimiento que tiene una tasa de crecimiento anual del 10% en tan solo 7 AÑOS SE DUPLICARÁ. Por estas razones matemáticas pasamos de 2,520 millones de Homo Sapiens en 1950 a 8,250 millones de Homo Sapien actualmente. Matemática fría, pura y dura.

Pero ese aparente crecimiento económico de estos 75 años es solo un espejismo para el 80% de la población mundial, ya que esa unión perversa entre CRECIMIENTO POBLACIONAL, CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y MERCADOS y CRECIMIENTO DE LA RIQUEZA se distribuye inequitativamente entre la población del mundo, ya que el 20% de la población mundial controla más del 80% de la riqueza económica y consumo de energía del planeta, y el 80% de la población solo sobrevive con menos del 20% de la riqueza económica del mundo, lo que crea un descontento social mundial que hoy salta a la vista, a la vez que hace que ese 20% de población rica sea la responsable del 80% de la contaminación, basura, emisiones de gases, etc.; producto de ese consumismo provocado por el GOBIERNO CORPORATIVO DEL MUNDO.

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Esta unión entre crecimiento poblacional y sistema capitalista está provocando una tendencia a EXCEDER TODOS LOS LÍMITES ecológicos que tiene nuestro planeta y que nos lleva a la paradoja: "LA POBREZA CAUSA CRECIMIENTO POBLACIONAL O EL CRECIMIENTO POBLACIONAL CAUSA LA POBREZA", o bien la máxima: "LOS RICOS TIENEN MÁS RIQUEZA Y LOS POBRE TIENEN MÁS NIÑOS", ambas expresiones con su más crudo ejemplo en el CONTINENTE AFRICANO Y PARTES DE ASIA Y DE NUESTRA LATINOAMÉRICA.

La producción de granos en el mundo se multiplicó por más de tres entre los años 1950 y 2000, pasando de 590 a 2,000 millones de toneladas métricas anuales; es decir, un crecimiento de 3.3% anual que es mayor que el crecimiento poblacional en esos mismos años, que fue del 1.9%. Pero con la desigualdad social ya comentada, gran parte de ese grano se utiliza para engordar animales para el consumo de carne del sector social más favorecido en el mundo, provocando la malnutrición en los segmentos económicos bajos de la población mundial.

En cuanto a ÁREA CULTIVABLE POR PERSONA EN EL MUNDO, la cifra en 1950 fue de 0.6 hectáreas por persona y en la actualidad es de solo 0.25 hectáreas por persona, o sea menos de la mitad en tan solo 50 años, lo anterior por el crecimiento poblacional y la disminución de áreas cultivables por la erosión y contaminación de los suelos. Esto se ha compensado en parte por las nuevas técnicas de cultivos como son los INVERNADEROS, la HIDROPONIA y el aumento de la superficie cultivable por medio de riego, mejoras genéticas, etc., lo cual conlleva más presión sobre los recursos del planeta y un aumento en la producción de desechos agrícolas y por lo tanto de las emisiones de GAS METANO ya explicadas anteriormente en esta columna.

Sobre el consumo de papel en el mundo, éste también ha sufrido un incremento desmedido, ya que en 1950 se consumían 280 millones de toneladas de papel en todo el mundo, actualmente el consumo es de 600 millones de toneladas de papel. Cada ciudadano de EU consume anualmente 330 kilos de papel en promedio, los ciudadanos de otros países desarrollados consumen 160 kilos anuales y los ciudadanos de las economías en vías de desarrollo consumimos 25 kilos anuales en promedio. Nuevamente apreciamos las desigualdades provocadas por la mala distribución de la riqueza en nuestro sistema CONSUMISTA – CAPITALISTA. Recordemos que papel utilizado significa ÁRBOLES y BOSQUES, que al ser talados y convertidos en papel son MENOS OXÍGENO, MENOS LLUVIA, MÁS CALOR, etc.