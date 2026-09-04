¿Ya hay medicinas?

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"Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos".

Claudia Sheinbaum, 1.09.2026

Muchas de las declaraciones de la presidenta Sheinbaum en su triunfalista segundo informe son cuestionables, pero ninguna tanto como la de que todos los hospitales que atienden cáncer tienen medicamentos para esta enfermedad.

No es la primera política en afirmar que no hay desabastecimiento o que el sistema de salud de la 4T es mejor que el que teníamos antes. El expresidente López Obrador primero negó la falta de medicinas, aunque luego la reconoció y dijo que era producto de una conspiración de las farmacéuticas. Declaró también, decenas de veces, que México tendría al fin de su mandato un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Su subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, declaró en 2021 que, con las quejas por la falta de medicamentos para niños con cáncer, "los grupos de derecha internacionales. están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista".

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Sin embargo, no hay duda del desmoronamiento del sistema. Las razones han sido muchas: el cierre arbitrario de plantas, la cancelación de compras consolidadas del IMSS, el desmantelamiento de la distribución, el cierre del Seguro Popular. la fallida respuesta al covid. Además, se han encargado responsabilidades de salud a un número desconcertante de instituciones sin experiencia: la Oficialía Mayor de Hacienda, la UNOPS, el Insabi, el Ejército, Birmex, la Megafarmacia y el IMSS Bienestar. El Coneval y el INEGI han documentado que los mexicanos sin servicios de salud pasaron de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024.

La presidenta ofreció en su informe una visión idílica del sistema. Dijo que en dos años se han construido 33 nuevos hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios, y se han habilitado 650 quirófanos. Afirmó que las compras consolidadas atienden "el abasto oportuno". Presumió los programas Rutas de la Salud, Salud Casa por Casa y el Servicio Universal de Salud.

Los pacientes y sus familiares ofrecen historias muy distintas. En mi programa de radio recibo constantemente llamadas de queja por la falta de medicamentos y la programación de citas meses después de que se solicitan. Una mujer, Anty, me comenta en X: "Tengo dos amigas, en dos hospitales del IMSS diferentes. En ambos se atiende a pacientes pediátricos con cáncer. Ambas dicen poner de su bolsa para insumos de trabajo. Ambas me cuentan que es común que no lleguen las medicinas". Organizaciones como Cero Desabasto, Nariz Roja y Con Causa siguen registrando faltantes de medicinas. Mientras tanto, un reportaje periodístico señala que el director general de Birmex, Carlos Ulloa, con un sueldo de 100 mil pesos mensuales, pagó 22.4 millones de pesos de contado para comprar dos apartamentos de lujo en tres años.

El sistema arrastra problemas desde hace mucho tiempo, pero las "soluciones" de la 4T los han agravado. Parte del problema es la visión centralista. Fuera de países como Cuba y Corea del norte, en el mundo no existe "el concepto de las farmacias físicas de gobierno ni de medicamentos fabricados exprofeso con logotipos del sector público", escribe Xavier Tello, especialista en salud pública, en LinkedIn. En los países desarrollados el Estado asume un papel de "planificador, regulador y pagador del servicio", no busca controlar la distribución física. "El paciente sale de su consulta con una receta, camina a la farmacia de la esquina, le entregan su medicamento y el establecimiento le pasa la factura al gobierno". En cambio, en México pagamos un costo enorme por la ineficiencia del centralismo.

García Alcocer

Ayer señalé que AMLO acosó al presidente de la CRE en 2019, Guillermo García Alcocer, por pronosticar que habría apagones. Le abrieron carpetas y lo inhabilitaron por 10 años. García Alcocer, sin embargo, impugnó la inhabilitación y ganó en todas las instancias.

www.sergiosarmiento.com