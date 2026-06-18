ESTO SE PONE PEOR

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Hace un año, el 3 de julio de 2025, bajo el título ¿VIENEN DIAS PERROS? publicamos en este mismo espacio los párrafos que vienen a continuación. Los reproduzco porque resulta pertinente; porque me parece que cobran actualidad y de alguna forma son luces de alerta.

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"Si la actitud tiene relación con la caída de las hojas del calendario, esto se va a poner muy difícil. Si el endurecimiento en el ejercicio del poder se asocia con la inevitable aproximación al final del sexenio, tenemos por delante dos años y tres meses peligrosos. Si la intolerancia y las pulsiones amenazantes van ligadas al ineluctable ocaso, nos aguardan días perros.

"No son los únicos casos, pero son de los más publicitados, más del conocimiento público. Hay otros menos conocido por haberse referido a personajes de municipios alejados a esta zona conurbada. Hoy me referiré a tres, suficientes, me parece, para dar sustento al argumento central de esta colaboración: Ricardo Gallardo Cardona se muestra cada día más amenazante, represivo.

"En el primero de los eventos, se llegó a los hechos de una manera tosca y feroz, frustrado en sus propósitos últimos por la intervención del gobierno federal. Me refiero a la aprehensión del periodista Omar Niño, quien luego de ser traído de la Ciudad de México por orden de un juez local recuperó en pocas horas su libertad. Sin la mano tendida de la federación lo más seguro es que todavía hoy, justo tres meses después, todavía estuviera encarcelado y habría sido humillado públicamente.

"A mediados del mes pasado, el arzobispo potosino decidió por vaya usted a saber qué razones hacer pública su oposición a la presentación en la Feria del controvertido cantante Marilyn Manson. Un tema que perfectamente podría haber controvertido el presidente del patronato o el gerente de la Fenapo, lo hizo suyo el gobernador Gallardo Cardona y lo afrontó como si lo hubieran ofendido en lo personal.

"Como a todo mundo consta, reaccionó reivindicando el carácter laico del Estado y señalando correctamente que a nadie se lleva a fuerza a esos espectáculos. Pero luego mostró la parte oscura de su personalidad: amenazó con acciones penales en contra de miembros del clero. Advirtió groseramente al dignatario eclesiástico que había investigaciones que fácilmente podían reactivarse.

"De muy mal gusto, revelador e inquietante el asunto, pero todavía cabía la posibilidad de pensar que andaba de malas, que sobre reaccionó porque le tocaron su juguete favorito y que pagó cierto costo por andar de ajonjolí de todos los moles.

"Pero vino en seguida, hace una semana, la resolución inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara improcedente y anula la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 18 años que le impuso el Congreso del Estado al exalcalde Xavier Nava Palacios, y el mandatario potosino perdió los estribos.

"Dijo algo así como que la Corte lo había exonerado "de cuestiones administrativas" (lo cual no es cierto), pero que Nava Palacios tenía pendientes de carácter penal, cuyas carpetas seguían abiertas y ya se estaban reactivando. Todo esto, dicho sea de paso, con total desconsideración para Manuelita, que como titular de la Fiscalía General del Estado dispone, al menos nominalmente, de autonomía funcional y no tiene porque interferir en sus responsabilidades ningún funcionario, por muy gobernador que sea.

"Me parece claro el continuum de los tres asuntos citados: amenazar, reprimir, inhibir las críticas y no asumir hechos adversos por muy contundentes e inapelables que sean.

"Pero si además, como apuntamos párrafos arriba, este talante se vincula con el inevitable paso del tiempo; si va en la ruta de empeorar conforme se aproxime el fin del sexenio y la despedida del poder, ¡cuidado!

"No se trata de ser alarmistas, y menos catastrofistas, pero me parece que hay razones suficientes para temer que conforme se achiquen los tiempos la intolerancia y las pulsiones represivas sean mayores, con todos los riesgos que eso implica. La nostalgia anticipada puede causar estragos en la estabilidad mental y emocional.

"Y quizá lo que más preocupe es que todo esto ocurre en el seno de una ciudadanía cada vez más apocada, menos contestataria; cada día más medrosa, más asustada. No quiero decir cada vez más acobardada, pero estaría a discusión". (Fin de la cita).

¿DÍAS MÁS PERROS?

En esta línea de continuidad, ¿qué ha pasado en estos casi doce meses? Nada tranquilizador. Al contrario. Un breve recuento que no pretende ser exhaustivo, confirma que la tendencia represiva, amenazante, intimidatoria no solo se ha mantenido sino que se ha endurecido. Veamos:

En noviembre pasado, en el transcurso de unas pocas semanas se presentó, discutió en comisiones y aprobó en el pleno la llamada Ley Serrano, que fue una forma malévola de reintroducir en nuestro Código Penal la posibilidad de castigar con cárcel lo que se había convertido, 19 años antes, en infracciones sancionables por la vía civil. Dicho de otra forma, el régimen gallardista se fabricó una herramienta jurídica ad-hoc para poder encarcelar e intimidar a sus críticos. La estrenó en mayo reciente y por sus efectos encarceló a dos mujeres responsables de algunas páginas electrónicas, que aparentemente agraviaron utilizando inteligencia artificial. Encarceló también a un joven portalero huasteco, acusándolo de usurpación de funciones públicas y uso indebido de uniformes o insignias oficiales, porque fue sorprendido utilizando pantalones camuflajeados de tipo militar, que los venden en todos los tianguis.

La fuerte presión local, nacional e incluso internacional, así como una discreta pero firme intervención de la Secretaría de Gobernación, obligaron al brutal aparato de justicia del régimen gallardista a dejar en libertad a las dos señoras detenidas. El joven huasteco, hasta ayer miércoles seguía detenido, mediante burdas chicanas del Ministerio Público, posponiendo y cancelando audiencias ante el juez para retrasar su inevitable liberación.

Más recientemente, se ha iniciado una causa penal contra el conocido periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez y su hijo Juan Pablo Moreno Guzmán, acusados por el diputado Héctor Serrano Cortés, a quien molestaron algunas de las publicaciones hechas por ambos comunicadores. La también conocida periodista Anahí Torres se mueve con un amparo en la bolsa, ya que sabe de una orden de aprehensión en su contra por causas vinculadas al ejercicio de su profesión.

La embestida represiva e intimidatoria contra periodistas, comunicadores, creadores de contenido, portaleros o como usted los quiera llamar es evidente y sus víctimas tienen un denominador común: son críticos constantes de Gallardo Cardona y Héctor Serrano.

En diciembre, por iniciativa del gallardismo pactada con el Ceepac, el Congreso local aprobó, también en plazos muy breves, la llamada Ley Esposa, que pretendía obligar a todos los partidos políticos a postular únicamente mujeres para las elecciones gubernamentales del año próximo. Fue tan desastroso el resultado, que nuevamente Gobernación intervino para frenar la promulgación de dicha norma. Ricardo Gallardo no tuvo más remedio que vetarla y mandarla al bote de la basura.

Hace tres semanas, el exalcalde de Tampamolón Isidro Mejía Gómez y su esposa, fueron detenidos en la Huasteca por la Guardia Civil Estatal, cuando supuestamente viajaban a bordo de su camioneta Ram roja, con un arsenal de cinco armas largas, tres cortas y numerosos cartuchos.

Dada la naturaleza federal del presunto delito, fueron entregados a la Delegación Estatal de la FGR, quien los consignó ante un Juez de Distrito, mismo que a los pocos días los dejó en libertad por lo insostenible de la acusación. A grandes rasgos, los informes policiales decían que fueron sorprendidos en un camino cuando viajaban a bordo de la Ram, y que los detuvieron para inspeccionar porque se mostraron sospechosos. Media docena de testigos, apoyados con videos de cámaras privadas de vigilancia, demostraron que a la hora que la GCE dijo habérselos topado en la carretera, patrullas de esa corporación incursionaron en el domicilio privado de Mejía Gómez, donde se encontraban él y su esposa. La camioneta estaba en la propia finca. Los detenidos y el vehículo, fueron sacados de su domicilio ya con las armas. El exalcalde que fue postulado por el Partido Nueva Alianza trae pleito casado con la actual alcaldesa, del Verde, quien pidió ayuda del gallardismo para ponerlo en orden.

Hace también unas semanas, una diputada local por el Partido del Trabajo declaró a los medios que para el 2027 ese partido iría en alianza con el PVEM. Como en ese momento no existía acuerdo alguno al respecto, el Comisionado Nacional en funciones de presidente del PT potosino, Gerardo Acosta Zavala, emitió un comunicado desmintiendo a su compañera legisladora (que en realidad es del Verde). Días más tarde alguien le avisó que tuviera cuidado porque una dama empleada del gobierno, no tengo claro si del Ejecutivo o del Legislativo, lo había acusado en la Fiscalía General del Estado por presunto acoso sexual o algo parecido. Acosta Zavala anda amparado, por recomendación de su líder nacional.

La madrugada del domingo pasado, la casa donde viven los papás del conocido comunicólogo Toño Meza, fue baleada con armas largas, y en la puerta le dejaron una hielera con una cabeza de cerdo, junto con un mensaje amenazante (maneja un portal crítico de la administración gallardista).

Dos breves conclusiones: Una, los afanes represivos y de amedrantamiento son cada vez más extremos y, dos, hay razones para augurar días todavía más perros.

COMPRIMIDOS

La sorpresiva visita de la presidenta Sheinbaum el domingo pasado generó muchas interpretaciones. Hay una muy extendida que no comparto, y explico por qué. Dice que vino a arreglar temas políticos con el gobernador Gallardo. No lo creo. Si un presidente o presidenta, que en el sistema mexicano es al mismo tiempo Jefe(a) de Estado, Jefe(a) de gobierno y líder de su partido, tuviera que ir a buscar a los gobernadores a sus terruños para arreglar cualquier asunto, llegaría en desventaja; comenzaría a negociar desde una posición débil. Inconcebible. Además, son 32 mandatarios estatales, ¿iría a buscarlos a todos? Lo del domingo fue un bomberazo porque en Zacatecas las cosas se complicaron.

No hay nada definitivo, pero son muchas las señales de que aquí Morena y Verde irán por separado a la elección de gobernador de 2027. Si esto es así, insisto en que en solitario el gallardismo pierde. Otro día les platico por qué lo pienso así.

Hasta el próximo jueves.