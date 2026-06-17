In-D: Spotify, por una rebanada más del pastel

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La música pasó de vender discos a vender acceso. Y ahora parece que también comenzará a vender obediencia algorítmica. Spotify, la plataforma que durante años construyó su discurso bajo la promesa de "salvar" a la industria musical de la piratería, acaba de presentar "Spotify Reserved", un sistema de preventa exclusiva de boletos para usuarios Premium seleccionados con base en sus hábitos de escucha. La idea, al menos en el papel, parece moderna, lógica e incluso justa: si eres un fan real, si escuchas constantemente a un artista, si interactúas con su música y formas parte activa de su comunidad, entonces tendrás prioridad para conseguir entradas antes que el público general. En tiempos donde los bots, la reventa y los revendedores profesionales convierten cada concierto en una guerra digital, la propuesta suena atractiva.

Y hay que decirlo: sí existen ventajas reales tanto para el usuario como para el artista. Para el fanático legítimo, Spotify Reserved representa una posibilidad de competir en mejores condiciones. El sistema podría reducir la presencia de bots, evitar que los boletos desaparezcan en cuestión de segundos y permitir que quienes verdaderamente siguen a un artista tengan acceso preferencial sin depender de tarjetas bancarias exclusivas, membresías ocultas o códigos secretos repartidos entre patrocinadores. La plataforma conoce perfectamente qué escuchamos, cuánto tiempo lo hacemos y qué artistas forman parte de nuestra rutina diaria. Utilizar esos datos para beneficiar al fan más comprometido parece, en principio, una evolución natural del streaming.

Para los artistas también existen ventajas importantes. Spotify podría ofrecer segmentación precisa de audiencias, campañas dirigidas a ciudades específicas, venta anticipada eficiente y mayor velocidad para llenar recintos. En una industria donde las giras se han convertido en la principal fuente de ingresos, cualquier herramienta que facilite vender boletos de manera directa resulta atractiva. Hoy muchos músicos sobreviven menos por sus reproducciones digitales y más por el escenario, el merchandising, las experiencias VIP y las presentaciones en vivo. El concierto ya no es solamente promoción del disco; el disco se convirtió en promoción del concierto.

Pero es justamente ahí donde comienza el verdadero problema.

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Spotify no está haciendo esto por amor al arte ni por un repentino acto de justicia hacia los músicos. Lo que estamos viendo es un nuevo paso en la expansión corporativa de una empresa que lleva años intentando convertirse en el centro absoluto del ecosistema musical. Primero controló el acceso a la música. Después controló el descubrimiento mediante algoritmos. Luego comenzó a controlar la promoción mediante playlists editoriales. Ahora busca participar también en el negocio del boletaje y las experiencias en vivo. Y cuando una sola plataforma concentra descubrimiento, distribución, promoción, datos de audiencia y acceso a conciertos, lo que nace ya no es una plataforma musical: es un monopolio cultural disfrazado de comodidad tecnológica.

La ironía resulta escalofriante. Durante años Spotify pagó a miles de músicos cantidades ridículas por millones de reproducciones. La conversación sobre lo miserable que puede llegar a ser el pago por stream ya ni siquiera es nueva; es una herida abierta que la industria normalizó. Mientras algunos artistas independientes celebraban llegar al millón de reproducciones, descubrían después que aquello equivalía apenas a una cantidad insuficiente incluso para cubrir gastos básicos. Spotify construyó un imperio multimillonario gracias a la música de los artistas, mientras muchísimos músicos comprendían que el streaming servía más como escaparate que como sustento económico real.

Ahora, cuando los conciertos permanecían como uno de los pocos espacios verdaderamente rentables para el artista, Spotify también quiere meter su cuchara. Eso es lo que vuelve inquietante a Spotify Reserved. Porque detrás del discurso de "premiar al fan real" existe también una intención evidente de acaparar otra porción del negocio musical. La plataforma ya no quiere únicamente que escuches música dentro de su aplicación; quiere decidir qué conciertos mereces ver, cuándo tendrás acceso a los boletos y probablemente, en el futuro, cuánto estás dispuesto a pagar por ellos. Spotify posee algo extremadamente valioso: datos emocionales. Sabe qué escuchas cuando estás triste, enamorado, borracho, deprimido o feliz. Conoce tus obsesiones musicales mejor que muchas personas cercanas a ti. Y ahora pretende convertir esa información en control comercial.

El riesgo no es solamente económico, sino cultural. La música siempre tuvo algo profundamente humano e impredecible. Un concierto era un ritual colectivo donde el algoritmo todavía no decidía completamente quién estaba ahí. Pero con sistemas como Spotify Reserved comenzamos a entrar en una era donde las plataformas podrían clasificar a los fanáticos mediante puntuaciones invisibles de comportamiento digital. Ya no bastará amar a un artista; habrá que demostrarlo algorítmicamente.

Eso resulta preocupante, porque mientras Spotify habla de experiencias personalizadas y acceso exclusivo, la industria sigue empujando a los músicos a girar hasta el agotamiento físico para poder sobrevivir. La explotación simplemente cambió de formato. Antes las disqueras exprimían discos. Hoy las plataformas exprimen datos, atención y conciertos. La tecnología prometía democratizar la música; en muchos sentidos terminó centralizando todavía más el poder.

Spotify Reserved puede ser útil. Puede incluso mejorar temporalmente el acceso a conciertos. Pero también representa una advertencia muy clara sobre hacia dónde se dirige la industria musical: un mundo donde una sola aplicación no solamente decide qué escuchas, sino también cuánto vale tu pasión y qué tan digno eres de acercarte al escenario.