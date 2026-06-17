Sueldos de maestros

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"El educador es el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles".

Ralph Waldo Emerson

En 2026 el salario de un maestro promedio de educación pública en México alcanzará los 20,351 pesos al mes. Esto lo declaró el secretario Mario Delgado el 8 de junio en la mañanera en Palacio Nacional. La cifra no es solo el sueldo nominal de un maestro de grupo de primaria, sino la percepción mensual integrada, con bonos y prestaciones.

En España, un maestro de educación pública de primaria gana entre 2 mil y 2,500 euros al mes, repartidos en 12 pagas, o sea, 28 mil a 35 mil euros anuales. El ingreso de un maestro español sería así de 39,880 a 49,850 pesos mensuales. Claro que la vida en España es más cara que en México.

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Sin embargo, el sueldo promedio de un maestro de primaria en México es significativamente mayor al de un trabajador promedio en el país. Según el INEGI, el salario promedio individual en nuestro país es de 7,674 pesos mensuales, menor no solo al de los maestros, sino incluso al mínimo de 9,451 pesos mensuales. La cifra abarca tanto a trabajadores formales como a informales. El sueldo promedio de los trabajadores registrados en el IMSS es mucho mayor: 671.30 pesos diarios, 20,418 pesos al mes. El sueldo promedio de un trabajador en España es de 29,546.26 euros anuales, alrededor de 2,385 euros mensuales. Es un sueldo similar al de los maestros españoles.

En España, para aspirar a un cargo de maestro hay que participar en un concurso de oposición organizado por alguna de las comunidades autónomas. Estos concursos son muy competidos y solo los mejores los aprueban. En México, un aspirante debe participar en el proceso de admisión de la USICAMM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Antes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, las "plazas" las repartía el sindicato y algunas incluso se heredaban. Los maestros que así obtuvieron sus puestos siguen trabajando en el sistema porque no se les puede despedir. Ahora, una de las concesiones del gobierno de Claudia Sheinbaum a la CNTE ha sido eliminar la USICAMM. No sabemos qué sistema reemplazará al actual para contratar a nuevos maestros, decidir sus lugares de trabajo o darles ascensos. Quizá regresemos al reparto de puestos por el sindicato.

La educación en España alcanza niveles de calidad cercanos al promedio de la OCDE. En la edición 2022 del Informe PISA, los estudiantes españoles de 15 años obtuvieron en promedio 473 puntos en matemáticas, 474 en habilidad de lectura y 485 en ciencia. Los resultados promedio de todos los países participantes fueron 472, 476 y 485. México tuvo apenas 395 en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencia. En contraste, Singapur, el país con mejores resultados, registró 571, 561 y 543.

Muchos factores inciden en la baja calidad de la educación en México, entre ellos la pobreza, pero es importante avanzar en medidas que la eleven. El problema es que vamos hacia atrás. Un golpe importante de López Obrador a la educación fue eliminar las evaluaciones de maestros que se establecieron en la reforma educativa de Peña Nieto. El servicio profesional docente fue debilitado también y reemplazado por USICAMM. Hoy el gobierno de Sheinbaum ha aceptado acabar con esta unidad y no sabemos cómo se reemplazará. Mientras tanto, la Nueva Escuela Mexicana de Marx Arriaga reduce los niveles de calidad.

"Abandonad toda esperanza quienes entráis aquí", advertía la puerta que Dante imaginó para el infierno en su Divina comedia. Lo mismo tendremos que hacer los mexicanos. Ya tenemos un pésimo sistema educativo, pero se están tomando medidas para empeorarlo.

Asia-Pacífico

Hubo un tiempo en que los países de Europa se encontraban entre los mejores del mundo en las pruebas de PISA. Sin embargo, en el último informe, de 2022, los seis primeros lugares fueron de la región del Pacífico de Asia: Singapur, China, Japón, Taiwán, Corea del sur y Hong Kong.

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