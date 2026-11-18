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La formación recibida en los hogares enfocada en cumplir con todas sus reglas, normas, dinámicas, costumbres y acciones desarrolladas para conformar personas útiles y con una manera de actuar acorde con las lógicas sociales y culturales que se exige de acuerdo con el contexto, situación y tiempo en el que se vive, desde luego que reviste una gran importancia.

De la misma manera que la importancia que reviste la educación escolarizada con todos sus formatos, niveles, contenidos y elementos que se reciben mediante el entendimiento y comprensión de técnicas y métodos científicamente probados, necesarios para el dominio de las distintas realidades por las que se tiene necesariamente que transitar en la vida profesional.

Sin embargo, la importancia de la educación y formación recibida en los dos ámbitos mencionados tal pareciera que solo se conformaría con generar el dominio y repetición de acciones encomendadas por una normatividad social o por un programa de estudios, empleando solo la esfera cognitiva y dejando fuera el resto de las características del ser humano.

La educación de individuos que se espera que actúen de la misma manera y respondan con acciones, todas ellas iguales, nos llevaría a pensar en un proceso de producción en serie y, sobre todo, despersonalizado; es decir, dejando fuera el interés por cada uno de ellos, obviando sus necesidades, preferencias, habilidades específicas, creatividad y la capacidad de elegir y construir su propio estilo de vida.

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Un individuo despersonalizado resulta ser el número de alguien que solo está agrupado en una lista de asistencia, uno más en la cuenta de alumnos o hijos de familia; aquel que no se siente tomado en cuenta ni siquiera para detener la mirada en la suya o, para ser escuchado en algún comentario simple o para dialogar situaciones que para él son problemáticas.

Ante tal producción "en serie" que la educación genera provoca que, llegado el momento, ellos, los alumnos, piensen por sí mismos y dado que no son tontos se cuestionen si todo el hecho de existir consiste en formar parte de una obra de teatro en la que solo son actores que están destinados a repetir incesantemente los mismos diálogos que alguien más escribió.

Es en este momento en donde se concreta el hecho de estar siendo y sintiendo esa despersonalización y surgen preguntas fundamentales: ¿existo? ¿soy tomado en cuenta por los demás con mis aciertos y errores? ¿puedo elegir mi propio camino? ¿vale la pena vivir? Y al encontrarse sin respuesta ante muchas de estas cuestiones se enfrentan a muchas sensaciones e ideas confusas generando un vacío existencial.

Por desgracia, ante este espacio confuso y sentimientos de soledad, desesperación y el no encontrar una finalidad a la existencia, la mente ofrece ideas de dejar el plano terrenal y en algunos casos alimentados por ideas sembradas en redes sociales que mediante retos o soluciones tajantes invitan a auto flagelarse o hasta terminar con la propia vida.

En México, según los últimos datos oficiales preliminares publicados por el INEGI, en septiembre de 2026, se registraron 8 709 suicidios durante el año 2025, lo que representa una tasa nacional de 6.7 por cada 100 mil habitantes.

El tema no es para nada nuevo, sin embargo a últimas fechas y, sobre todo ante la necesidad de que los procesos formativos y educativos familiares y escolares puedan incidir y fomentar la creación de un sentido de vida, encontrando alguna forma de llenar esos vacíos existenciales; se tiene que hablar de ello y estar atento ante cualquier situación que con hijos, alumnos, amigos y personas con las que se convive se pueda detectar cualquier señal de aislamiento o comportamientos que denoten vacíos, para actuar y nunca dejarlos solos y estar ahí, acompañar presencialmente o por lo menos con formas virtuales, mensajes o llamadas para mostrarles que existen.

Ya desde mitad del siglo pasado Albert Camus, advertía al suicidio con un verdadero problema social y ofrecía en respuesta generar una rebeldía al darle valor a la vida y al sentido de vivirla: "El sentido de la vida no es algo que se encuentra ya hecho, sino que lo creamos nosotros mismos. Aceptando que el esfuerzo puede parecer repetitivo o "absurdo", la verdadera libertad y la rebeldía consisten en asumir el destino con lucidez, vivir con pasión y encontrar la felicidad en el propio acto de luchar (IA)"

Desde luego que es un verdadero acto de resiliencia el que debemos de impulsar, al declarar esa puerta falsa no como una solución sino como el acto de admitir que nuestra existencia no tiene reconocimiento y es precisamente aquí en donde la educación debe aparecer al demostrar que el estar vivo nos permite asumirnos como personas con acciones de lucha y que el sentido de vida no es una fórmula matemática sino una postura que cada persona debe mantener al afrontar cada situación que se presente.

Otra de las formas que invitan a generar sentido de vida es el término: Utopía, el cual desde su origen con Tomás Moro se refería a un lugar ideal e inexistente, imposible de encontrar o lograr; sin embargo apropiado para otorgar un sentido de existencia, Edgar Morin lo proyectaba como ese horizonte u objetivo que cada uno se traza al despertar cada mañana y que al final del día podía o no ser alcanzado; entonces la pregunta que surgía era: ¿Para qué el esfuerzo si finalmente nunca se conseguirá el objetivo? Teniendo como respuesta: para eso sirvió la utopía, para caminar, emprender el camino todos los días.

Estoy convencido que una de las finalidades que en todo proceso formativo y educativo debiera estar siempre presente, tal como si fuera una materia más o una charla entre clase y clase o en familia, sin duda es el impulsar, bien sea con la rebeldía o con la utopía, o con cualquier otra forma de mostrar la importancia que reviste el demostrar que cada hijo o alumno en verdad existe y debe construir su propio sentido de vida, mirando y eligiendo su camino como un reto, ante el cual nunca el suicidio debiera ser una solución.

Comentarios: gibarra@uaslp.mx