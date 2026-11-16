Vade retro

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El presidente del Club Nudista "Ventilando Nuestras Diferencias" hizo uso de la palabra en el banquete anual de la organización, para lo cual se puso en pie frente a la mesa. Empezó diciendo: "Siento una extraña sensación al dirigirme a ustedes". En voz baja le indicó el secretario del club: "Hágase a un lado de la taza de café". (No le entendí)... Don Ruguito y doña Pasita cumplieron 60 años de casados. Esa noche ella le dijo a él: "¿Recuerdas, viejito, que en nuestra noche de bodas me dabas mordiditas en la oreja? ¡Cómo me excitó eso!". De inmediato don Ruguito se levantó de la cama. Doña Pasita le preguntó, apenada: "¿Te molestó que hiciera ese recuerdo?". Contestó don Ruguito: "No. Voy a ponerme la dentadura postiza"... San Cristóbal es un santo que ya no está en el santoral. La Iglesia lo quitó de los altares, como a San Jorge y Santa Bárbara, lo cual aumentó el número de dragones en Inglaterra y de fallecidos por causa del rayo y la centella. En el caso de San Cristóbal el pueblo se pasó a los historiadores eclesiales por donde Petra se pasa el peine, y lo siguen invocando como protector de los viajeros. Yo me encomiendo a él en mis continuos peregrinares de juglar itinerante. Otro celestial patrono tengo: el santo Job. Cuando en los aeropuertos se retrasa un vuelo, o peor aún, se cancela, algunos pasajeros les reclaman con acritud a los empleados de la línea, que ninguna culpa tienen del trastorno, y se dan a todos los diablos por la demora o la cancelación. Yo permanezco incólume, impertérrito e impávido, pues de San Job recibo el don de la paciencia, virtud edificante que salva de cometer pecado de ira, a más de evitar los derrames de bilis tan nocivos a la salud del cuerpo. No quiero ni imaginar el número de fucks y shits que se profirieron en los aeropuertos de Estado Unidos cuando se cancelaron hace días millares de vuelos por causa de una caída del sistema, dañino evento que yo creía exclusivamente mexicano. De nada sirvió vociferar, gruñir, llorar o maldecir. ¿Quién puede contra el sistema, vale decir contra las computadoras y sus redes, circuitos, alambrajes, códigos, algoritmos y demás endiablados laberintos de las actuales máquinas? A cada rato mi ordenador se desordena -es más desordenado aún que yo-, y lo único que puedo hacer es pedir auxilio a mis hijos, expertos, ellos sí, en ordenar los desórdenes del ordenador. Cuando supe de los aviones norteamericanos detenidos en tierra, pensé al principio en un nuevo caso de terrorismo aéreo, y supuso que eso de la caída del sistema era un recurso para no poner pánico en la población. Todo indica que mi hipótesis conspirativa estaba errada. Ahora pienso que vamos dependiendo más y más de las actuales máquinas. Si llega el día en que la reproducción humana se haga por medio de la inteligencia artificial yo renunciaré al mundo y me iré a vivir en el rancho del Potrero. Vade retro, Satana!... Pepito les dijo a sus papás: "Hoy tuve la clase de Biología, y si siguen ustedes creyendo en eso de la cigüeña, y lo de las abejitas y los pajaritos, se van a llevar una sorpresa muy grande"... Candidito, mancebo en edad núbil, no sabía nada de la vida aparte de lo que había leído en los libros de monseñor Tihamér Tóth. Aun así se casó con Floribela, su amiga de la infancia, pues se enteró de que San Pablo decía que más vale casarse que quemarse. A los seis meses del casorio la desposada le dijo a Candidito: "Hace ya medio año que nos casamos, y no has consumado el matrimonio conforme lo prescriben de consuno el derecho canónico y el Código Civil". Respondió Candidito: "No sabía que tenías prisa"... FIN.