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¿Hasta cuándo podrá México seguir pidiendo prestado sin poner en riesgo su estabilidad? ¿Cuánto tiempo puede una economía gastar más de lo que ingresa antes de que llegue el susto que obligue a corregir de golpe? Las cifras del presupuesto para 2027 nos hacen reflexionar: El gobierno estima ingresos presupuestarios por alrededor de 10,636 billones de pesos y un gasto neto por la misma cantidad. Pero existe un déficit presupuestario de 1,359 billones, que tendrá que financiarse con deuda. De hecho, 1,480 billones provendrán precisamente de financiamiento. Además, 3,502 billones ya están comprometidos en pensiones, intereses, pago de deuda y participaciones, y otros 1.1 billones son los Programas de Bienestar. En total, cerca del 66% ya está comprometido. Definitivamente, el costo financiero de la deuda es prioritario sobre nuevas inversiones, infraestructura o cualquier otro proyecto.

Ciertamente no estamos ante una crisis, México conserva el grado de inversión y tiene una economía suficientemente grande y diversificada para enfrentar periodos difíciles, pero el margen de maniobra se está reduciendo. El peso la última semana saltó a 18 unidades por dólar, acumulando en septiembre una depreciación cercana al 6%. Esto demuestra que el entorno financiero puede cambiar con rapidez dependiente de las condiciones globales o la percepción de riesgo.

En este contexto, aparece la polémica suscitada entre el exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, con los actuales responsables de la dependencia. Ortiz cuestionó si los mexicanos hoy están mejor y señaló problemas de crecimiento, informalidad, salud, educación, seguridad e inversión, aunque reconoció avances como la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo. La respuesta de Hacienda consistió en buena medida, en recordar los años en que Ortiz fue secretario, incluida la crisis de 1995 y el Fobaproa. Pero una cosa no corresponde a otra, se salen por la tangente; que Ortiz haya cometido errores en el pasado no demuestra que sus observaciones actuales sean equivocadas. Lo que debería discutirse son sus argumentos y, sobre todo, los números. Porque el verdadero problema no es si Ortiz tiene razón del todo, tampoco si el gobierno puede presumir avances sociales, es saber cuánto tiempo puede México crecer poco mientras aumentan sus obligaciones, paga cada vez más por pensiones y deuda y necesita pedir prestado para cubrir la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta. El gobierno debe reducir gradualmente el déficit, contener el gasto que no genera crecimiento, revisar las crecientes obligaciones y proteger la inversión productiva. No se trata de recortar pensiones o apoyos sociales de golpe, sino de establecer una trayectoria creíble como proporción de la economía para que el gasto crezca menos que los ingresos y la deuda deje de aumentar.

En 2018, López Obrador prometió que combatir la corrupción y la austeridad liberaría entre 800 mil millones y un billón de pesos para financiar el desarrollo sin endeudar el país. Hoy necesitamos pedir prestado para cubrir la diferencia entre ingreso y gasto. ¿Dónde quedaron aquellos ahorros? ¿Quién explica que, en lugar de reducir la deuda, ésta haya alcanzado niveles récord? Porque todavía tenemos estabilidad, lo que no sabemos es cuánto tiempo más podremos darnos el lujo de tenerla. ¿Quién nos va a dar cuentas?

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(Analista político)