In-D: Benditos 90´s

Hubo una época, no tan lejana, en la que el mundo no estaba ahogado en notificaciones del celular, sino en canciones. Los 90´s no fueron solo una década: fueron una pausa, un respiro entre dos velocidades históricas. Veníamos de un siglo marcado por tensiones ideológicas, muros que caían y certezas que se reacomodaban. Y, de pronto, el mundo pareció entrar en una especie de calma imperfecta, pero suficiente. Lo bastante estable como para que una generación creciera sin la ansiedad permanente que hoy damos por normal.

La vida entonces tenía otro ritmo. La información no era inmediata ni abundante: era escasa, y por eso mismo, valiosa. Descubrir música implicaba esperar, escuchar la radio, grabar un casete, preguntar, equivocarse. Había un proceso. Y en ese proceso, casi sin darnos cuenta, construíamos identidad. Antes de la fragmentación digital, la cultura era más colectiva. Menos opciones, sí, pero más conversación compartida. Todos sabían qué canción sonaba, qué programa estaba al aire, qué artista dominaba el momento. Había sincronía. Y eso, aunque no lo supiéramos, era poderoso.

No es casualidad que hoy, décadas después, volvamos una y otra vez a esa época. La ciencia lo ha puesto en palabras. Investigadores como David C. Rubin han descrito el llamado "reminiscence bump": ese periodo entre la adolescencia y los veintitantos en el que el cerebro fija con mayor intensidad los recuerdos que terminan definiéndonos. Lo que escuchamos ahí no es solo música: es biografía. Por eso, cuando suena una canción de aquellos años, no la recordamos: regresamos.

Había un idioma universal en los 90´s: la música. Una década diversa, pero curiosamente coherente. El grunge irrumpía como un grito áspero contra el artificio de los 80´s. Bandas como Nirvana o Pearl Jam no solo hacían ruido: traducían el desencanto de una generación que empezaba a asquearse del sistema. En paralelo, el hip hop crecía como crónica urbana. Voces como 2pac Shakur o The Notorious B.I.G. narraban desigualdad, violencia, identidad. No eran canciones: eran testimonios.

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Y, sin embargo, el pop dominaba con precisión quirúrgica. Figuras como Britney Spears o los Backstreet Boys ofrecían otra cosa: escapismo, aspiración, una fantasía cuidadosamente empaquetada. Al mismo tiempo, la música electrónica comenzaba a filtrarse desde lo subterráneo hacia lo masivo, proponiendo una experiencia más física, más colectiva, más inmediata. Todo coexistía. Todo decía algo. Porque los noventa no tenían una sola verdad dominante: eran, más bien, un laboratorio de identidades.

La tecnología, por su parte, vivía una transición silenciosa. Fue la última década verdaderamente analógica y el primer ensayo digital. El Walkman convivía con las primeras computadoras personales. Conectarse a internet era un ritual lento, casi ceremonioso, que ocupaba la línea telefónica y exigía paciencia. La tecnología no dominaba la atención: la acompañaba. Había más silencio, más espacio mental, incluso más aburrimiento. Y en ese aburrimiento, paradójicamente, surgía la creatividad.

La cultura pop funcionaba bajo una lógica que hoy parece casi imposible: la de lo compartido. La televisión dictaba el pulso. No había algoritmos, había horarios. Y si no llegabas, te lo perdías. Eso generaba comunidad. Personajes como Rachel Green, de *Friends*, no solo existían en la pantalla: moldeaban estética, lenguaje, comportamiento. El cine, por su parte, no competía contra un catálogo infinito: dominaba la conversación durante meses. La globalización comenzaba a expandir horizontes, pero sin romper del todo la experiencia colectiva. El mundo se hacía más grande, sí, pero seguía sintiéndose compartido.

Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos buscando cuando volvemos a los 90´s? La respuesta, otra vez, no es solo cultural: es biológica. Estudios de especialistas como Daniel J. Levitin o Petr Janata han demostrado que la música activa regiones del cerebro vinculadas con la memoria autobiográfica y la emoción. No evaluamos esas canciones: las habitamos. Y cuando el presente se vuelve incierto (como ocurre con frecuencia en nuestro tiempo) la nostalgia aparece como un mecanismo de equilibrio. Un refugio.

Tal vez por eso los 90´s no se van. Regresan en ciclos, en playlists, en estéticas recicladas, en giras de reunión. Pero no porque queramos repetir la década, sino porque intentamos recuperar una sensación: la de un mundo que todavía se movía a escala humana. En el fondo, la nostalgia no es un capricho del pasado, es una forma de entender quiénes fuimos para descifrar mejor quiénes somos y quiénes seremos.