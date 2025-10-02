¿Informe o espejismo? Entre la planeación, la percepción y la rendición de cuentas

“Un gobierno sin rendición de cuentas

es el preludio de la tiranía.”

Thomas Paine

Cada año, los informes de gobierno se presentan como vitrinas de logros. Pero ¿qué tanto reflejan la realidad? ¿Qué tanto cumplen lo que prometieron en sus planes de desarrollo? ¿Y qué tanto responden a las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía?

Este año, tres informes destacan por su peso político y regional: el Primer Informe de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, el Cuarto Informe de José Ricardo Gallardo Cardona como Gobernador de San Luis Potosí, y el Primer Informe del segundo mandato de Enrique Galindo Ceballos como Presidente Municipal de la capital potosina. Todos ellos tienen documentos rectores: planes de desarrollo que trazan metas, prioridades y presupuestos. Pero al contrastarlos con sus informes y con la percepción ciudadana, surgen preguntas incómodas.

Seguridad: entre cifras y miedo

Los tres gobiernos colocan la seguridad como eje prioritario. Sheinbaum presume una reducción en homicidios y delitos de alto impacto, respaldada por la Guardia Nacional y programas sociales. Gallardo habla de inversión en patrullas, cámaras y presencia policial. Galindo destaca el fortalecimiento de la policía municipal y la implementación de operativos conjuntos.

Sin embargo, la percepción ciudadana no siempre coincide. En zonas urbanas y rurales, el miedo persiste. La violencia cotidiana, los robos y la impunidad siguen siendo parte del paisaje. ¿Las cifras bajan porque hay menos delitos o porque hay menos denuncias? ¿La inversión en seguridad se traduce en confianza o en más patrullas sin estrategia?

Desarrollo social: ¿justicia o clientelismo?

Los planes de desarrollo prometen inclusión, combate a la pobreza y acceso a servicios. Sheinbaum impulsa los Programas para el Bienestar, que incluyen apoyos directos y becas universales como las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Gallardo presume apoyos alimentarios, entrega de despensas y eventos masivos. Galindo habla de rehabilitación de espacios públicos y atención a grupos vulnerables.

Pero la línea entre política social y clientelismo es delgada. ¿Los apoyos responden a diagnósticos serios o a intereses electorales? ¿Se mide el impacto real en calidad de vida o solo se contabilizan entregas? La ciudadanía agradece los beneficios, pero también cuestiona su sostenibilidad y transparencia.

Infraestructura: ¿avance o maquillaje?

En infraestructura, los tres informes destacan obras emblemáticas. Sheinbaum menciona trenes, carreteras y hospitales. Gallardo presume vialidades, parques y centros deportivos. Galindo presenta pavimentaciones, alumbrado y rescate de espacios.

Aquí la percepción es más tangible. Las obras se ven, se usan, se critican. Pero también se cuestiona su calidad, pertinencia y mantenimiento. ¿Se construye donde más se necesita o donde más se nota? ¿Se prioriza el impacto social o el rédito político?

Planeación, presupuesto y rendición de cuentas: ¿coherencia o simulación?

Los planes de desarrollo deberían ser brújula. Los presupuestos, el motor. Y los informes, el espejo. Pero cuando se revisan los tres documentos juntos, surgen inconsistencias. Metas que no se cumplen, indicadores que se maquillan, presupuestos que se desvían. La rendición de cuentas se vuelve ceremonia, no evaluación.

La ciudadanía, cada vez más informada, ya no se conforma con discursos. Quiere resultados, coherencia y verdad. Quiere saber si lo que se promete se cumple, si lo que se informa es real, y si lo que se percibe no es solo propaganda.

¿Percepción, realidad, cumplimiento o demagogia?

Esa es la pregunta que queda tras los informes. ¿Estamos ante gobiernos que cumplen, que transforman, que escuchan? ¿O ante administraciones que repiten fórmulas, que maquillan cifras y que confunden popularidad con eficacia?

La respuesta no está solo en los documentos. Está en las calles, en las familias, en la vida cotidiana. Y ahí, la percepción ciudadana es el verdadero informe.

La omisión no es neutral. Cuando el gobierno elude la planeación rigurosa, la ejecución estratégica y la rendición de cuentas, no solo debilita sus propios instrumentos: erosiona el pacto institucional que sostiene a la República. Los informes de gobierno, más allá de sus cifras y narrativas, revelan una preocupante desconexión entre el discurso oficial y las exigencias de un Estado funcional.

Recuperar el sentido de Estado implica restablecer la lógica pública en cada decisión: que los proyectos respondan a diagnósticos, que los presupuestos se asignen con criterios técnicos, que las obras se evalúen por su impacto y no por su propaganda. Significa también que la transparencia no sea una concesión, sino una obligación; que la fiscalización no se limite a auditorías formales, sino que derive en consecuencias políticas y administrativas; que la rendición de cuentas no se diluya en actos protocolarios, sino que se traduzca en mecanismos verificables y participativos.

En tiempos donde la narrativa sustituye al dato y la lealtad desplaza a la competencia, es urgente reconstituir el Estado como garante de derechos, regulador de intereses y constructor de futuro. No basta con señalar las fallas: corresponde a la ciudadanía informada exigir coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, entre lo que se presume y lo que se omite. Porque en esa exigencia se juega no solo la calidad del gobierno, sino la dignidad de lo público.

Nota metodológica

Este análisis se elaboró a partir de los Planes de Desarrollo y los Informes de Gobierno oficiales de cada administración, complementados con información publicada en medios de comunicación de cobertura nacional y local

Juan Manuel Rosales Moreno

jmanuelrm@msn.com