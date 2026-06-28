Izquierda versus derecha

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Al final de la década de los sesenta del siglo pasado, cada mujer tenía, en promedio y a nivel global, cinco hijos a lo largo de toda su vida reproductiva, la llamada tasa de fecundidad. Con el trascurrir de los años, la tasa global de fecundidad disminuyó de manera progresiva hasta llegar a 2.25 nacimientos por mujer en el año 2023. Todo esto, de acuerdo con datos publicados en el sitio de Internet "Nuestro mundo en datos". La variación de la tasa de fecundidad varió según la región del mundo considerada. Por ejemplo, en nuestro país era poco menos de 7 hijos por mujer, mientras que en 2023 disminuyó hasta 1.9 nacimientos por mujer. Un ejemplo extremo en este sentido es Corea del Sur, que disminuyó su tasa de fecundidad desde 6 nacimientos por mujer en 1960, hasta 0.7 hijos por mujer en 2023.

Estos descensos en la tasa de fecundidad tienen que ser comparados con la tasa de reemplazo de población, que es de 2.1 nacimientos por mujer. La tasa de reemplazo es la tasa de fecundidad necesaria para equilibrar el número de muertes con el de nacimientos, de modo que una tasa de fecundidad menor que la tasa de reemplazo llevará al largo plazo a una disminución de la población total. Así, con una tasa global de fecundidad de 2.25 nacimientos por mujer, la población mundial está apenas ligeramente por encima del nivel de reemplazo, mientras que Corea del Sur enfrenta desde ya serios problemas demográficos. La población de México está creciendo, pero, de mantener una tasa de fecundidad por debajo de 2.1 hijos por mujer, nuestro país entrará en una etapa de disminución de población hacia la mitad del siglo XXI.

Las causas que han llevado a la disminución de la tasa de fecundidad son de naturaleza variada. Preguntamos a ChatGPT por las mismas y esto fue lo que nos contestó: "La disminución de la tasa de fecundidad es el resultado de una combinación de factores sociales, económicos y culturales. Entre los más importantes están: un mayor nivel educativo, especialmente de las mujeres, una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, y el acceso a métodos anticonceptivos". De manera adicional, ChatGPT considera que la disminución de la tasa de fecundidad ha sido también influida por el aumento del costo de criar hijos, el retraso en el matrimonio y la formación de pareja, y la incertidumbre económica.

Un artículo que se encuentra en prensa en la revista "Scientific Reports" señala que hay un factor adicional que ha influido en la disminución de la tasa de fecundidad: la orientación ideológica de la población. Dicho artículo fue publicado por Martin Fieder y Suzanne Huber de la Universidad de Viena, Austria.

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De acuerdo con Fieder y Huber, una persona con una ideología conservadora o de derecha es hoy en día más proclive a tener hijos que una persona con una ideología progresista o de izquierda. Llega a esta conclusión después de realizar un estudio de fecundidad con más de 22,000 estadounidenses nacidos entre 1903 y 1982. Para aquellos nacidos entre 1903 y 1930, Fieder y Huber encontraron que la tasa de fecundidad creció rápidamente y alcanzó un máximo entre aquellos nacidos alrededor de 1935, con valores siempre por encima de la tasa de reemplazo. A partir de este punto, la tasa de fecundidad disminuyó rápidamente hasta alcanzar valores cercanos a la tasa de reemplazo para aquellos nacidos alrededor de 1945.

De manera interesante, Fieder y Huber encontraron que para aquellos nacidos entre 1903 y 1930 la tasa de fecundidad era independiente de su orientación ideológica, conservadora o progresista. En contraste, una vez que la tasa de fecundidad empezó a descender, su caída fue más marcada entre aquellos de orientación progresista en comparación con los de orientación conservadora. A un grado tal que, mientras que los conservadores mantuvieron una tasa de reemplazo alrededor de 2.1, entre aquellos de ideología de izquierda dicha tasa cayó de manera dramática por abajo de la tasa de reemplazo.

Al respecto, Fieder y Huber escriben: "Nuestros hallazgos demuestran que el descenso a largo plazo de la fecundidad en Estados Unidos no es políticamente neutral. Si bien las personas nacidas antes de 1930 mostraban escasas diferencias de fecundidad según la ideología, aquellas nacidas después de mediados de la década de 1940 presentan una divergencia marcada y creciente, en la que los individuos de tendencia izquierdista contribuyen de manera desproporcionada a una fecundidad situada por debajo del nivel de reemplazo. Por el contrario, los individuos de tendencia derechista mantienen, en gran medida, niveles de fecundidad iguales o superiores al nivel de reemplazo."

Por lo demás, Fieder y Huber son cautos y señalan que, si bien encuentran relaciones entre cambio demográfico e ideología política, no demuestran que la última sea la causa de la primera. No obstante, escriben los investigadores: "las diferencias demográficas encontradas podrían tener implicaciones para la distribución a largo plazo de las orientaciones políticas si persisten a lo largo de las generaciones e interactúan con los procesos de transmisión social y familiar." Y así, las luchas entre las izquierdas y las derechas se trasladarían al campo de la evolución, con ventajas para las segundas.