La alimentación en México

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Insistir... no es hacer lo mismo una y otra vez. Es aprender... ajustar... y volver con más inteligencia. Crece en cada intento.

Actualmente, nuestro país registra un total de 34 millones de mexicanos en pobreza, de los cuales, 12 millones de éstos están en pobreza extrema, esto significa que no tienen asegurado el alimento de hoy y el de mañana. Para este año 2026 están abiertas al cultivo una cifra cercana a los 20 millones de hectáreas, sin embargo, durante décadas el campo ha sido desprotegido por los gobiernos y abandonado por quienes laboran en él. Bajo estas condiciones, actualmente México importa el 55 % de los alimentos y granos básicos que consume la población (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas).

El maíz es el principal grano que consume México y sólo producimos el 44 % de este alimento, lo que significa que se importan más de 56 kilos de cada 100 que se requieren. En productos como el trigo, el sorgo y el arroz, también mostramos una alta dependencia de los mercados internacionales. El intercambio de productos agroalimentarios sigue activo con compras y ventas constantes, destacando una fuerte entrada de alimentos desde EEUU. Durante el año 2025, México produjo 21 millones de toneladas de maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo y soya. No obstante, el consumo de la población en el mismo período ascendió a 44.6 millones de toneladas, por lo que el país tuvo que importar casi 24 millones de toneladas de grano, es decir el 55 % de la demanda interna. Las importaciones de granos básicos, encabezados por el maíz, crecieron el 6.4 % anual, esto nos señala que seguiremos dependiendo para nuestra alimentación de países extranjeros.

Según estimaciones de la ONU, en la próxima década México se convertirá en el principal país importador de maíz, por encima de China. Las exportaciones agroalimentarias han tenido un nivel récord, sin embargo, nuestra producción se ha mantenido constante y nuestro consumo aumenta. Este renglón de exportaciones ocupa el 3er. lugar en la venta de productos al exterior y aparece como el 3er. generador de divisas en el país. La cerveza se ubicó como el producto más vendido al exterior. En 2º. Lugar se encontró el tequila y las fresas, zarzamoras, moras y frambuesas. Las exportaciones de aguacate han ido a la baja durante los primeros 8 meses del año con un retroceso del 14 % en relación del año pasado.

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La autosuficiencia alimentaria significa que un país tiene la capacidad de producir por sí mismo los alimentos que necesita su población. México cuenta con una gran diversidad de recursos naturales y produce muchos alimentos, pero no es totalmente autosuficiente y depende de otros países para cubrir parte de su consumo, y bajo esta situación se crea una dependencia del exterior atenidos a los precios internacionales, dificultades en el transporte, crisis económicas y climáticas. Por esta razón es importante fortalecer la producción del campo mexicano, mejorar el uso de agua, la tecnología y el financiamiento. Reza una antigua y sabia frase: primero comer que ser cristiano.

EN EL LUGAR EQUIVOCADO, AUNQUE DES LO MEJOR DE TI, NUNCA SERÁS SUFICIENTE. PERO EN EL LUGAR CORRECTO, TU SINGULAR PRESENCIA SERÁ CELEBRADA.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! SEPTIEMBRE DEL 2026.