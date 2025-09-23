La importancia de la colegiación y certificación de profesionistas en San Luis Potosí

La colegiación de profesiones se refiere a la obligación (o posibilidad) de que ciertos profesionistas se afilien a un colegio profesional para ejerce legalmente su carrera. El artículo 5º. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de ejercer una profesión, siempre y cuando se cuente con título y cédula profesional, y de acuerdo a las propias leyes de profesiones de cada Estado, la colegiación y certificación pueden llegar a ser obligatorias. En México, la colegiación obligatoria ha sido un tema de debate. Si bien la mayoría de las profesiones tienen una colegiación voluntaria, existen algunas en las que sí es requisito estar inscrito en un colegio profesionales, tales como los notarios públicos, los corredores públicos o los peritos valuadores. Para algunas otras profesiones, aunque no es obligatorio por la ley federal, en la práctica, estar colegiado es indispensable para ejercer la profesión con prestigio y reconocimiento, tal es el caso de los médicos, abogados, contadores públicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos o trabajadores sociales.

Los colegios de profesionistas realizan funciones de gran relevancia en los ámbitos de la calidad en el ejercicio profesional, a través de la actualización, capacitación continua y ética profesional; vigilan que sus integrantes actúen conforme a principios de responsabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos; representan los intereses de la profesión ante autoridades gubernamentales y organismos internacionales; llevan a cabo procesos de certificación y recertificación para asegurar la vigencia en conocimientos y competencias de sus miembros; asesoran a las autoridades en leyes, reglamentos y normas técnicas; y fomentan la colaboración y el intercambio de experiencias entre colegas.

Como ya mencioné previamente, no existe una armonización normativa a nivel federal y estatal relacionada a la colegiación de profesiones. Aunque existen propuestas a nivel federal y en algunas Entidades Federativas para la colegiación y certificación obligatorias, la mayoría de estos proyectos están en revisión o en proceso de autorización. A nivel federal, se presenta una iniciativa de certificación y colegiación obligatorias, y la cual está por discutirse en las comisiones correspondientes. Esta propuesta de ley pretende reformar los artículos 5, 28 y se adiciona una fracción XXX Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la probidad y la ética de los profesionistas, al someterlos a un código de conducta que establezca los deberes y obligaciones que tienen con sus clientes, colegas, empleadores y la sociedad en general. La iniciativa referida busca fortalecer el prestigio y el reconocimiento social de las profesiones; es decir, al integrar mecanismos de colegiación y certificación tanto a los servicios públicos como privados, pueden beneficiarse de una fuerza laboral mejor preparada, más ética y continuamente actualizada, asegurando que la ciudadanía obtenga servicios de calidad en los ámbitos de la vida, la libertad y el patrimonio. Recientemente, en un esfuerzo para garantizar la paridad de género en órganos de decisión y en los procesos de certificación profesional, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, y los colegios profesionales suscribieron diversos convenios.

Los Estados de Sinaloa, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato han presentado iniciativas para adicionar colegiación y certificación obligatoria para profesionistas. Otras Entidades Federativas cuentan con marcos regulatorios que incluyen la supervisión estatal y la posibilidad de que los profesionistas se afilien a colegios profesionales de manera voluntaria para acceder a beneficios adicionales y garantizar el cumplimiento de estándares éticos y de calidad en su ejercicio profesional.

En San Luis Potosí el tema de la colegiación profesional está en discusión. Se ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado, para evitar la usurpación de profesiones, y busca que las asociaciones de profesionistas notifiquen irregularidades a la Dirección Estatal de Profesiones y a la SEP y que se garantice el uso adecuado del Registro Nacional de Profesionistas. También se han propuesto algunas reformas a la Ley de Salud del Estado para acreditación, a la Ley de Agentes Inmobiliarios y una reforma para evitar usurpación en entornos digitales que ofrecen servicios de salud. La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Luis Potosí, A.C. (FEDECAP) ha tenido acercamientos con autoridades del Estado para impulsar y que se obtenga el reconocimiento legal a la colegiación y certificación obligatoria de los profesionistas, con el objetivo de garantizar servicios confiables, proteger a la población de riesgos, fortalecer la ética profesional y aportar al desarrollo social, educativo y económico del Estado.

