Martha Franco y Eduardo Castillo presentan exposición

La charla Del pensamiento a la acción y la exposición 05-25, 20 años de disrupción, formaron parte de la celebración por las dos décadas de trayectoria artística de Martha Franco y Eduardo Castillo.

En la Biblioteca Central del Estado durante la charla del 19 de septiembre, la y el artista compartieron reflexiones sobre su proceso creativo y la manera en que el pensamiento se convierte en obra material. Coincidieron en que la práctica artística exige disciplina y constancia, al tiempo que reconocieron la importancia de la docencia y la gestión cultural como parte de su labor. La conversación permitió revisar momentos clave de su desarrollo profesional y los vínculos con distintos proyectos colectivos.

La exposición 05-25, 20 años de disrupción reúne piezas representativas de ambos, destacando la gráfica, el libro de artista, la pintura y la ilustración. Las obras muestran los intereses conceptuales de cada creador: en el caso de Castillo, las emociones humanas como eje central; y en el de Franco, los procesos de experimentación gráfica y editorial.

La selección evidencia el diálogo entre sus trayectorias individuales y el trabajo compartido.

Martha Franco ha consolidado una carrera con más de 100 exposiciones colectivas en México y el extranjero, además de una destacada participación en certámenes estatales y nacionales donde ha sido reconocida en distintas ocasiones. Su labor como docente y gestora cultural ha incidido en instituciones como el Instituto Potosino de Bellas Artes y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y en proyectos de vinculación artística con impacto a nivel nacional.

Por su parte, Eduardo Castillo ha desarrollado obra en disciplinas que van del óleo a la serigrafía, con participación en exposiciones en México, Estados Unidos y Argentina. Su trabajo forma parte de acervos públicos y ha sido publicado en revistas especializadas. A la par de su producción, se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la UASLP. Con esta celebración, ambos artistas marcan un punto de balance en sus carreras, integrando experiencia, creación y enseñanza.