Reconoce alcalde logros de Gallardo

A pesar de reconocer que pueden existir diferencias políticas, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como “muy buenos” los primeros cuatro años de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, al destacar el compromiso del gobernador con la capital.

“Yo creo que es un gobernador que se ha comprometido con el Estado y con la ciudad, donde ha hecho mucha obra, yo lo felicito, yo creo que va a rendir un informe muy productivo, con muchos resultados y le deseo mucha suerte”, expresó.

Respecto a la relación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, Galindo subrayó que en los últimos meses se han registrado avances importantes, lo que ha permitido trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas. “Cuando las cosas las hacemos juntos nos sale muy bien; más allá de las diferencias políticas que pueda haber y de los partidos, luego, si nos damos los dos cuenta de que hay otros intereses que propician un conflicto, prácticamente está eliminado”, señaló.