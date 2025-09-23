logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconoce alcalde logros de Gallardo

Por Rolando Morales

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Reconoce alcalde logros de Gallardo

A pesar de reconocer que pueden existir diferencias políticas, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como “muy buenos” los primeros cuatro años de la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, al destacar el compromiso del gobernador con la capital. 

“Yo creo que es un gobernador que se ha comprometido con el Estado y con la ciudad, donde ha hecho mucha obra, yo lo felicito, yo creo que va a rendir un informe muy productivo, con muchos resultados y le deseo mucha suerte”, expresó.

Respecto a la relación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, Galindo subrayó que en los últimos meses se han registrado avances importantes, lo que ha permitido trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas y partidistas. “Cuando las cosas las hacemos juntos nos sale muy bien; más allá de las diferencias políticas que pueda haber y de los partidos, luego, si nos damos los dos cuenta de que hay otros intereses que propician un conflicto, prácticamente está eliminado”, señaló.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pozos se une a estrategia vs. violencia de género
Pozos se une a estrategia vs. violencia de género

Pozos se une a estrategia vs. violencia de género

SLP

Leonel Mora

Reconoce alcalde logros de Gallardo
Reconoce alcalde logros de Gallardo

Reconoce alcalde logros de Gallardo

SLP

Rolando Morales

Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena
Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena

Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena

SLP

Samuel Moreno

Lo justifica como ejercicio natural de relevos dentro del partido guinda

“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado
“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado

“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado

SLP

Samuel Moreno