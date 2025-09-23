logo pulso
Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
Sufrida victoria del Napoli sobre Pisa

NÁPOLES, Italia.- Gracias a goles de Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca en la recta final, el Napoli se recuperó de una derrota en la Liga de Campeones ante el Manchester City para vencer el lunes 3-2 al visitante Pisa y regresar a la cima de la Serie A.

El volante escocés Billy Gilmour marcó su primer gol de la temporada justo antes del descanso y parecía que el campeón vigente Napoli se encaminaba a una fácil victoria contra un equipo que aún no conoce el triunfo esta temporada.

M’Bala Nzola convirtió un gol de penal a los 60 minutos para empatar el encuentro, pero las esperanzas de Pisa se extinguieron en el último cuarto.

Spinazzola definió con un disparo rasante para restablecer la ventaja de Napoli a los 73 y Lucca recibió un buen pase de Scott McTominay antes de rematar para el tercer tanto a los 82.

El mediocampista brasileño Lorran aprovechó un pase retrasado de Samuele Angori para facturar el segundo tanto de Pisa a los 90.

Pisa sigue en el último lugar de la liga italiana junto con el Lecce, ambos con un punto. No ganan en el feudo del Napoli desde 1986.

La cuarta victoria consecutiva del conjunto del Napoli lo llevó de nuevo a la cima de la Serie A, dos puntos por delante del equipo de la Juventus.

