Puebla vs. Pachuca duelo de desesperados

CIUDAD DE MÉXICO.- Puebla está no solo en el sótano de la tabla general, sino también en la tabla de cociente. Sin rumbo ni dirección, la Franja está viviendo la peor crisis en torneos recientes, aun considerando que en el anterior solo sumó nueve unidades.

Su más reciente fracaso frente a Necaxa por la mínima está clavando cualquier esperanza de llegar a la liguilla como en temporadas anteriores. Con solo cuatro puntos y tres derrotas consecutivas, todo parece indicar que los angelinos podrían sumar su cuarto fracaso al hilo cuando reciba al Pachuca en el inicio de la jornada doble.

La cita será este martes 23 de septiembre en el estadio Cuauhtémoc, un recinto que desde hace mucho tiempo ha dejado de ser un factor que favorezca a los locales pues no ganan en casa desde la fecha 3 cuando sorprendieron a un débil Santos 1-0.

Por su parte, Pachuca protagonizó una de las sorpresas de la jornada 9 luego de caer 0-2 con el Querétaro, el penúltimo equipo del Apertura 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con 13 unidades, resultado de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, los dirigidos por el Jimmy Lozano también acumulan su tercera derrota consecutiva y ya hay voces que exigen su salida del banquillo de los Tuzos.

Tras asumir las culpas, el estratega mexicano ha dejado la decisión de qué rumbo tomar a la directiva y que esto ocurra en semana de fecha doble podría acelerar su partida en un duelo en donde intentarán demostrar quién es el menos malo.

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 6 del Clausura 2025, cuando Pachuca se impuso 2-1 en casa.