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La mudanza

Por Marta Ocaña

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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      Parece que será la última y el corazón se agita y se asienta.

      Ya no tiene que adaptar sus latidos a los espacios nuevos ni cambiar los colores de los muros o las cortinas.

      El jardín se planta para siempre y le roba la propiedad a los macetones temporales que le den vida a la vivienda mientras en otro entonces, se esperaba el camión y los macheteros. Ahora el verde delárbol o el arbusto, promete quedarse, sentir el otoño y el invierno y revivir al llegar la primavera.

      Será así mientras allá vida de los que lo riegan y lo abonan.

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      La piel acompaña a las mudanzas. Le planta gestos que se vuelven marcas faciales que denotan placer o inconformidad de vida. También equilibrio las más.

      Las lecturas se aplazan en esos lapsos en los que el cambio está en su cenit y el lecho se añora como si no se hubiera dormido en cien años.

      La ultima mudanza da arraigo y cobijo. Se siente la llegada a casa como si antes hubiera sido solo una fantasía. El jardín ríe y los perros respiran y suspiran.

      Llegan los demás y cuelgan cuadros mientras beben y bromean; se preguntan discretamente si será la última.

      Quién puede saberlo.

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