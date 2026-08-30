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Las fronteras entre países o territorios han sido asignadas por grupos políticos o gubernamentales en diferentes periodos de la historia. España no era España cuando invadió ("conquistó") América, que tampoco se llamaba así. Lo limítrofe es lo que está cerca de esas divisiones artificiales, y como en lo geográfico, la mente y su comprensión del mundo suele estar ahí, en lo que algunos llaman el filo de la navaja y otros entre la espada y la pared.

Por eso se habla de lo borderline, la actitud de vivir al límite. Existe así el trastorno límite de la personalidad (TLP), "una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona se siente sobre sí misma y los demás, y dificulta su funcionamiento en la vida cotidiana [...] provoca impulsividad, un sentido de identidad que es inestable o cambiante, y relaciones problemáticas con otras personas".

Si lo personal es político, lo mental también lo es. Las fronteras son impuestas o imaginarias. No se trata de vivir sin límites, pero sí ver cómo percibimos a quien está "del otro lado".

Debido al cambio climático, ese que algunos no quieren reconocer, un glaciar colapsó en la zona limítrofe entre Nepal y el Tibet (aunque autónomo, es territorio chino desde que fue invadido en 1950). Un fragmento de hielo en caída libre agitó las aguas de una especie de presa y el efecto fue similar al de un sismo de 5.2, que rompió algunas barreras de piedra y en pocos minutos convirtió a los ríos Lhende, Bhote Koshi y Trishulien en una mortal avalancha de lodo, tierra, piedra y los escombros de lo que encontró a su paso.

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Hasta ayer la tragedia en Asia tenía confirmadas más de 600 víctimas mortales y 466 personas heridas. El conteo oficial de quienes están en calidad de desaparecidas (quizá quedaron entre escombros, lodo o restos de edificios) es de más de 3 mil personas, de las cuales más de 600 son (o eran) extranjeras.

En esto de lo limítrofe también está el caso de Lindsey Clancy, quien este sábado seguía sin veredicto al no ponerse de acuerdo el jurado, integrado por nueve mujeres y tres hombres, luego de deliberar por más de diez horas. La mujer de 35 años asesinó a sus hijos de cinco años, tres años y de ocho meses mediante asfixia. Los dejó en el sótano de su casa. La defensa alega psicosis postparto, aunque hay indicios de premeditación y el marido (padre de las víctimas) también ha estado en la mira pública. Quienes defienden esta "locura" temporal recaudaron más de un millón de dólares para su defensa. Se ha comparado el triple crimen con los de Andrea Yates (2001), que ahogó a sus cinco hijos, y de Sheryl Massip (1987), quien atropelló a su hijo. También algo recuerda este caso al de Diego y Erika (2006) en Monterrey.

Lo cierto es que la salud mental, especialmente de las mujeres antes, durante y después del embarazo, ha sido poco atendida a nivel oficial y social. Se da por hecho el "estado de bienaventuranza" y poco se aprecian los cambios hormonales y mentales que ocasiona esta irrupción. Por ejemplo, la recién fallecida actriz Hayden Panettiere (la porrista de la serie Héroes) renunció a la custodia de su hija debido a depresión posparto.

Ponernos en los zapatos del otro (o de la otra) no es fácil.

Sigo leyendo sobre la conferencia de la activista afroamericana Angela Davis en la UNAM y hay mucha tela de dónde cortar. La actuación de autoridades universitarias, las versiones y transmisiones, los más de 2 mil asistentes y quienes hicieron alguna protesta, así como el papel de los intelectuales (orgánicos o no) son para analizarse a conciencia. Por lo pronto comparto lo que dijo la hoy académica superestrella sobre los libros: "No me puedo imaginar un mundo sin libros. La única forma que tenemos de probar la libertad es a través de la lectura". La secundó Gina Dent, coautora y pareja de Davis: "Quizás los libros no resuelven todo, pero bajar el ritmo para leer y tratar de entender es en lo que creemos como académicas, escritoras y feministas".

Hasta la siguiente y gracias.

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Correo: debajodelagua@gmail.com

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