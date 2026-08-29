Estadísticas y datos duros

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

(Primera Parte)

En la actualidad tenemos más información a la mano que en ninguna época de la humanidad, y es momento de que analicemos estos datos e información de las variables ECOLÓGICAS, que en su mayoría son muy malas noticias y nos siguen advirtiendo sobre las presentes y futuras consecuencias producto de nuestro PROGRESO ECONÓMICO, sin tomar en cuenta que vivimos en un medio ambiente cerrado, que es nuestro pequeño planeta en la escala universal y que cada daño ecológico que desarrollemos irremediablemente se quedará conviviendo con nosotros por espacios cada vez más largos de tiempo.

Empecemos analizando la concentración de CO2 en la atmósfera, la cual se mide en PARTES POR MILLÓN (PPM) del aire que respiramos, más de 20,000 veces por día. Antes de la Revolución Industrial que se inició en 1850 en Inglaterra con la invención de las MÁQUINAS DE VAPOR, la concentración en todo el planeta era de 270 a 280 ppm en el aire de la atmósfera y para el año 2000 fue de 370 ppm, en tan solo 150 años. Actualmente la concentración es de 420 ppm en todo el planeta. En este caso puedo hablar en primera persona, ya que tengo un instrumento medidor de la calidad del aire y en nuestro país he tenido la oportunidad de medir la calidad del aire en diferentes ambientes como grandes y medianas ciudades, tanto como en zonas montañosas aisladas y en todos los casos la medición es de entre 410 y 420 ppm de CO2. Y coincide con las medidas que se obtienen en todas las partes del planeta o sea que toda nuestra atmósfera a nivel mundial ha sido modificada en este concepto, por ser un SISTEMA ECOLÓGICO CERRADO Y FINITO, y nosotros lo tratamos como si fuera un sistema abierto e infinito. GRAVÍSIMO ERROR CONCEPTUAL que estamos empezando a pagar.

Crecimiento poblacional mundial en los últimos años. En el año1950 fuimos 2,520 millones de habitantes, en el año 1975 fuimos 4,077 millones de habitantes, en el año 2,000 fuimos 6,067 millones de habitantes y el día de hoy somos 8,250 millones de habitantes; es decir, en tan solo los últimos 25 años nos reproducimos en una cantidad igual de habitantes vivos a las del año 1950 en todo el planeta, cantidad de habitantes en la que nos tardamos más de 300,000 años desde que salimos de África como HOMO SAPIENS para invadir todos los ecosistemas del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a consumos, en el año1950 teníamos 70 millones de vehículos en todo el planeta, en 1975 teníamos 328 millones de vehículos, en el año 2000 teníamos 723 millones de vehículos y en la actualidad tenemos más de 1,500 millones de vehículos. Con los resultados que estamos respirando todos los días.

En cuanto a consumo de petróleo, en 1950 consumíamos 3,800 millones de barriles de petróleo anuales, en 1975 consumíamos 20,512 millones de barriles de petróleo anuales, en el año 2000 consumíamos 27,635 millones de barriles de petróleo anuales y actualmente consumimos 36,500 millones de barriles de petróleo anualmente. Cabe recordar que cada barril de petróleo son 185 litros y que cada litro de petróleo que quemamos en nuestros automóviles y vida diaria produce 2 KILOGRAMOS DE CO2 que se libera a la atmósfera. O sea que cada año liberamos a la atmósfera solo por este concepto 13,505,000 de millones de kilos de CO2 que se reparten por toda la atmósfera sin distinción de países, climas, culturas, razas, economías, etc. y nos respiramos esos 1,588 kilos de CO2 que producimos en promedio cada uno de nosotros HOMO SAPIENS habitantes de nuestro planeta, con que CERRAMOS EL CIRCUITO MALÉFICO, nos respiramos y comemos la contaminación que nosotros mismos producimos en un ACTO DE JUSTICIA Y EQUILIBRIO CÓSMICO. No respetamos nuestro entorno y planeta, y éste nos regresa la agresión a nosotros mismo en forma de aire contaminado que respiramos más de 20,000 veces al día y sin el cual morimos en menos de 5 minutos de su ausencia.

Como vemos, nuestra población aumentó en tan solo 75 años desde 1950 a 2025 en un 300% aproximadamente, mientras que las estadísticas indican que la producción de MAÍZ, TRIGO Y ARROZ aumentó en un 500% gracias a la llamada REVOLUCIÓN VERDE, que inició en el estado de Sonora en nuestro Mexico, y por lo cual al día de hoy no vivimos en una hambruna permanente. El problema del hambre en el mundo es por la mala e inequitativa repartición de los mismos alimentos que provoca la muerte de 20,000 homo sapiens diarios por motivos relacionados con el hambre y la mala alimentación. Lo anterior es una buena noticia, pero ese aumento de productividad alimentaria va aparejado con aumento de consumo de energéticos y fertilizantes para lograr esas producciones, mismas que se vierten en nuestra atmósfera y ríos, y provocan calamidades ecológicas asociadas en forma de contaminación de ríos y mares, además de la contaminación atmosférica.