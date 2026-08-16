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Así como hay lo real maravilloso, en la vida social de nuestro país y Latinoamérica toda existe lo terrible cotidiano. En el primero la magia ("lo fantástico" le llaman en otros lares), en el segundo el horror son parte de nuestra "normalidad" y brujerías, monstruos, psiques rotas o el ojo por ojo toman parte de nuestra vida cada día, sin que se inmute tanta gente. Acostumbrarse al horror también es terrible.

Mientras se va perfilando apenas lo que unos y otros consideran "derecho de réplica" y listas buenas o malas rumbo a las elecciones de 2027, la violencia sigue gozando de cabal salud. Las cifras no cuadran cuando se investiga bien. El uso politiquero de protestas, causas sociales válidas y derechos básicos desvía la atención de lo importante: la vida ajena no es importante para muchos, para cada vez más muchos.

Aquí cerquita, en Santa María del Río, Pueblo Mágico, un hombre asesinó a su padre y a sus abuelos para quedarse con uno o varios bienes inmuebles. Durante dos semanas la pareja de 79 años y el hombre de 55 estuvieron en la lista de "personas no localizadas". Estaban enterrados en un patio. Al ser detenido junto con dos cómplices, el "presunto" asesino habría alegado que padece de sus facultades mentales, aunque el crímen tiene todas las agravantes de ley: premeditación, alevosía y ventaja. Según la versión oficial, difundida por el gobernador, el asesino habría dormido a sus víctimas con clonazepam y pudo haberlas enterrado vivas. La versión no ha sido confirmada por la Fiscalía estatal.

En Matamoros todo empezó al tomarse conocimiento oficial de una niña de 11 años con cinco meses de embarazo. No fue llevada al hospital por violación, sino para revisión de rutina. Se le interrumpió el proceso de gestación. La Fiscalía local señaló al padrastro de la niña, quien ya tenía antecedentes de violencia sexual y abuso de menores en Estados Unidos, y por ello fue condenado en 2005 y deportado en 2018. Se dice en redes que luego de defenderlo mientras estaba prófugo ("lo están juzgando por su pasado") y alegar que la niña siempre había negado el abuso, la madre de la niña huyó cuando se dieron a conocer las pruebas de ADN del producto, pero no hay información oficial.

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Del lado irónico de la red hay otra historia interesante. Un joven grababa afuera de un hotel Holliday Inn en Monterrey cuando salieron dos guardias a decirle que estaba prohibido grabar ahí, y hasta lo jalonearon en su intento por que se identificara disque por la seguridad de los que ahí se hospedan. Internet hizo lo suyo y hasta un mariachi fue a grabar ahí una versión del "Mono de alambre" dedicado a los dos poco capacitados guardias.

También esta semana se viralizó el caso de una joven afromexicana que fue hostigada y acusada de robo en una sucursal de Liverpool de la Ciudad de México. Grabó todo. La empleada de seguridad le dijo "pinche negra" y luego de ver que no era cierta la acusación cuando la joven vació su bolsa, huyo de forma cobarde. La guardia habría dicho que "la de las cámaras" le ordenó "marcaje personal" a la morena.

Me ha pasado muchas veces y me encanta hacer que los guardias caminen de más entre los pasillos, que corran por seguirme o, si hay tiempo, ponerme a ver cualquier cosa durante media hora o quedarme junto a ellos o hasta seguirlos para que vean lo que se siente. Faltaba más. El clasismo y el racismo siguen entre nosotros, son parte de lo terrible cotidiano.

En este caos de miedo, quiero cerrar con algo del santoral: ayer fue día de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del barrio de Tlaxcala, el más populoso quizá de San Luis Potosí. Si va hoy, seguro alcanza algo de colonche. Y hoy es día de San Roque, el de la pierna llagada y el perrito al lado. Aquí en SLP no es fácil conseguir sus estampitas.

Fue en el barrio de Tlaxcala donde se fraguaron el primer asesinato famoso y el primer poema de San Luis Potosí. Juan de Gabiria mató a su esposa Marta de Rentería luego de que esta lo engañara varias veces. Le escribió varias décimas de reproche y dicen que la última la escribió después del crímen. Comparto los versos finales: «que los cielos soberanos, / viendo mi justa querella, / te dan por sentencia en ella / que, como desconocida, / la que me quitó la vida / se quede sin mí y sin ella».

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: esta semana empiezan los talleres y cursos del segundo semestre 2026 del Centro de las Artes de San Luis Potosí y por lo mismo hoy domingo 16 estarán abiertas las oficinas de Servicios Escolares para atender a quienes decidan inscribirse de última hora. En dicha oferta académica está el Taller de Creación Literaria, que empieza el día 22 y será como de costumbre los sábados de 11 am a 2 pm. Ya está listo el kit de libros para les asistentes, así como lecturas, temas y retos.