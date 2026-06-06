Mecanismo de equilibrio. Baja en la fertilidad masculina

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Continuando con el tema demográfico que iniciamos semana pasada, y basados en que desde nuestro punto de vista la EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA de los últimos 75 años es el principal origen y razón de la DEGRADACIÓN ECOLÓGICA DEL PLANETA. Para ubicarnos, recordemos que en al año 74, o sea hace sólo 52 años, vivíamos 4,000 millones de habitantes, hoy somos 8,250 millones de Homo Sapiens.

Hoy trataremos un evento extraordinario que próximamente empezará a pesar en nuestro crecimiento poblacional, y como lo comentamos, de una forma o de otra llegaremos tarde o temprano a equilibrar ese exceso de presión sobre los RECURSOS NATURALES FINITOS de nuestro planeta. Este evento es una DISMINUCIÓN EN LA TASA DE FERTILIDAD MASCULINA, que se viene detectando desde hace 50 años aproximadamente.

El origen de esta caída en la fertilidad masculina se debe a la caída de la CANTIDAD DE ESPERMATOZOIDES que se está dando en nosotros HOMO SAPIENS por diversas causas que enumeraremos más adelante, y que como resultado serán un componente más en la disminución de la población mundial a mediano plazo. Mas si lo analizamos más a fondo y desde una perspectiva más cósmica y ecológica, éste puede ser un medio para tratar de regresar el equilibrio ecológico que hemos roto especialmente desde 1850 con el inicio de la INDUSTRIALIZACIÓN DEL PLANETA en 1850 en Inglaterra.

Como lo demuestra un estudio realizado por la UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALEM y la escuela MONTE DE SINAI en EU, la concentración de espermatozoides ha disminuido en toda nuestra especie en un 51 % en los últimos 50 años. Ya que en 1970 los hombres en promedio teníamos 101 millones de células reproductivas por mililitro de semen y en la actualidad el promedio es de 49 millones de células reproductivas en el mismo volumen. Además de la caída en la cantidad también se observa una caída en la CALIDAD DE LOS GAMETOS MASCULINOS, o sea cada vez son menos las células aptas para fecundar un óvulo de la mujer, ya que como resultado de lo anteriormente expuesto los espermatozoides pierden movilidad. Otros factores ya medidos es el aumento en la velocidad de la pérdida de la concentración de gametos que entre 1970 y 1990 fue de 1,16 % anual y actualmente es de 2,64 % anual.

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El estudio se realizó en hombres de Europa, África, América y Asia, y se concluye que el origen es producto de 5 causas que tienen que ver con nuestro ritmo de vida basado en el CONSUMISMO y la presión sobre el MEDIO AMBIENTE.

1.- OBESIDAD: Influye directamente en la producción de TESTOSTERONA, que influye en la producción de gametos masculinos.

2.- ABUSO DE SUSTANCIAS: En este caso nuestro abuso en consumo de alcohol, tabaco, vapeo, marihuana, cocaína, etc., que también afectan la producción de testosterona e incluso pueden atrofiar el funcionamiento de los testículos.

3.- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: Sólo en 2020 hubo en el mundo 129 millones de casos nuevos de clamidia y 82 millones de casos de gonorrea.

4.- COMPUTADORA EN TU REGAZO: Aumenta la temperatura de la entrepierna, y los testículos deben de estar 1 o 2 grados de temperatura menos que el resto del cuerpo. Tampoco son buenos las estancias largas en saunas y baños calientes.

5.- INTERRUPTORES ENDOCRINOS: Estos están en el medio ambiente en los MICROPLÁSTICOS Y PESTICIDAS que nosotros desechamos o vertimos al medio ambiente.

A lo anterior debemos de sumar nuestra tendencia a formar parejas a mayor edad por motivos de educación y económicos.

La conclusión es que por orígenes provocados por nuestro consumismo estamos bajando la tasa de fertilidad humana y acelerando el llegar a un equilibrio demográfico. Típico ejemplo del sabio dicho: "LA CURA ESTÁ EN LA EMFERMEDAD". En este caso la enfermedad es el consumismo y presión sobre el medio ambiente y la cura es la respuesta del propio medio ambiente, bajando la fertilidad con los propios productos de nuestro exceso de consumismo. LO MÁS FACIL HOY ES TENER UN HIJO, tal vez sea LO MÁS DIFÍCIL en unos 50 años. El equilibrio ecológico llegará siempre, aunque tenga que pasar encima de nosotros mismos.

Esta es la forma NATURAL lenta de equilibrarnos, pero la Naturaleza también tiene formas rápidas como son PANDEMIAS, EVENTOS CÓSMICOS (METEORITOS), GUERRAS, EVENTOS CLIMÁTICOS (FALTA DE LLUVIA), HAMBRUNAS, etc.; que llegan si los métodos lentos no funcionan. Escojamos qué preferimos y ayudemos a la Naturaleza y al Cosmos en general.