Paul Quinn condenado a 21 años por violación en Reino Unido

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LONDRES (AP) — Un padre de seis hijos fue condenado a 21 años de prisión el viernes por una violación ocurrida hace 23 años, por la que otro hombre había sido condenado injustamente, en lo que se considera uno de los peores errores judiciales del Reino Unido en los últimos años.

Paul Quinn, de 52 años, fue declarado culpable en abril tras un juicio de seis semanas en el Tribunal de la Corona de Manchester por dos cargos de violación, un cargo de estrangulamiento con intención y un cargo de lesiones corporales graves. La condena de Quinn comprende 21 años de prisión, con una libertad vigilada ampliada de tres años, periodo en el que saldrá de la cárcel pero estará sujeto a condiciones de excarcelación. Podrá optar a la libertad condicional en 14 años.

"Usted se quedó de brazos cruzados y disfrutó de su libertad a costa de un hombre inocente", dijo el juez Robert Bright a Quinn en la audiencia de sentencia del viernes.

Quinn tenía 29 años en el momento de la violación, pero había sido delincuente sexual desde los 12.

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Andrew Malkinson, de 60 años, vio anulada su condena en julio de 2023 después de que pruebas de ADN vincularan a Quinn con el delito. Malkinson pasó 17 años entre rejas por el brutal ataque de 2003 contra una mujer de 33 años en Greater Manchester, quien lo identificó en una rueda de reconocimiento policial.

Malkinson, que trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial local en el momento del ataque, fue declarado culpable en 2004 y condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de siete años. Siempre sostuvo su inocencia y, como resultado, cumplió 10 años más en la cárcel que el mínimo sancionado por el juez en el caso. Finalmente fue puesto en libertad en 2020, pero su nombre permaneció en el registro británico de delincuentes sexuales.

Malkinson expresó su furia por el hecho de que Quinn no recibiera una cadena perpetua.

"Espero que este hombre no obtenga la libertad condicional y que cumpla más tiempo que yo", declaró en un comunicado difundido a través de Appeal, una organización benéfica del Reino Unido que hace campaña contra las condenas injustas. "Cualquier cosa menos no es justicia".

Los avances en la tecnología genética permitieron que el equipo legal de Malkinson y la organización benéfica Appeal encontraran el ADN de Quinn en fragmentos de la ropa de la víctima.

Malkinson busca una compensación de las autoridades británicas por el tiempo que pasó en prisión y ha sopesado si la víctima fue presionada indebidamente por la policía durante la rueda de reconocimiento.

"Aunque Andy se siente aliviado de que este capítulo de su calvario ya se haya cerrado, para él no es el final de este asunto", declaró Toby Wilton, del bufete Hickman & Rose, que representa a Malkinson.

Las repercusiones del caso continúan, con una investigación pública ya en marcha después de que una revisión de 2024 encontrara fallos que podrían haber exonerado a Malkinson una década antes de que fuera liberado.

Cinco ex policías y uno que actualmente sigue trabajando, están siendo investigados mientras dos altos funcionarios del organismo que evalúa posibles errores judiciales han dimitido.

Desde entonces, el cuerpo policial se ha disculpado con Malkinson.

"Sabemos que este resultado ha llegado dos décadas demasiado tarde para los afectados por este caso", indicó la superintendente jefe de detectives Rebecca McKendrick, la principal oficial investigadora del caso. "Sin embargo, no permitiremos que el tiempo sea un obstáculo para la justicia para cualquiera que tenga más información sobre Paul Quinn y cualquier otra posible agresión sexual".