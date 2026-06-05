Fallece Carlos "El Indio" Solari, emblema del rock argentino

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Carlos Alberto "El Indio" Solari, uno de los compositores más influyentes del rock argentino, falleció el viernes a los 77 años en su casa de las afueras de Buenos Aires. El músico será recordado sobre todo por su banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que convocaba a multitudes.

Solari, que sufría desde hace años de Parkinson, murió en su vivienda situada en la localidad de Ituzaingó, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital argentina. La fiscalía de Morón, a cargo de la investigación del hecho, informó que el cuerpo del artista fue hallado "en cercanías de una pileta interna de su domicilio y habiendo intervenido la emergencia médica".

Familiares del cantante publicaron un comunicado en las redes sociales confirmando el deceso. Señalaron que lo despedirán en la intimidad y luego darán detalles de dónde se realizará el adiós público.

Apenas conocida la noticia los primeros fanáticos del artista comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la vivienda. Entre los reunidos había padres acompañados por sus hijos adolescentes con banderas y camisetas alusivas al "Indio". Hombres y mujeres se acercaron con flores.

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El poder de convocatoria de Solari era enorme. Fue un compositor de gran talento y al mismo tiempo muy popular, que supo interpretar el sentir de la sociedad argentina a lo largo de su larga trayectoria que comenzó a mediados de la década de 1970.

En sus canciones mostraba una fuerte resistencia al capitalismo, la influencia de las potencias extranjeras y la violencia institucional manifestada en los abusos de las fuerzas de seguridad. Mientras, rescataba a los sectores más postergados.

Era idolatrado por un público masivo de distintas generaciones que recorría grandes distancias en kilómetros para asistir a sus recitales. Fuera de Argentina, el público uruguayo también adoptó plenamente la cultura y la mística del grupo.

Los conciertos de "Los Redondos", como también era conocida la banda que fundó, eran denominados "misas ricoteras" por sus seguidores. Se espera que muchos de ellos se reúnan por la tarde en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para rendirle homenaje.

Rockeros que acompañaron al fallecido cantante durante su vida y muchos que lo admiraron manifestaron su pesar en las redes sociales. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer... ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", dijo Eduardo Beilinson —conocido como Skay Beilinson—, quien fue compañero de "El Indio" en la banda que lo convirtió en un ídolo de masas.

Dirigentes de la política y del fútbol, así como representantes del arte y la cultura lamentaron la muerte Solari.

"Su obra trascendió las fronteras del rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas", afirmó la Asociación Argentina de Actores.

Un talentoso que sabía conectar con su público

Con una de las discografías más influyentes en el rock, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compuso álbumes como "Gulp!", "Oktubre", "Lobo suelto, cordero atado" y "Luzbelito".

La banda se disolvió en 2001 y "El Indio" comenzó a desempeñarse como solista, afianzando su poder de convocatoria en cada presentación que realizaba junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañaba. "El Tesoro de los Inocentes", en 2004, fue su primer trabajo como solista.

Su gran éxito siguió intacto y llegó a reunir hasta 400.000 personas en sus recitales en pequeñas ciudades.

Solari describió la enfermedad que lo aquejaba como "muy invalidante".

"Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota... Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida", señaló en entrevistas periodísticas.

Pero acotaba que no tenía miedo a la muerte. "La pienso en términos poéticos. Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años, en el presente".