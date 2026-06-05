San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026

Con la participación de representantes de la academia, la industria y el gobierno, se llevó a cabo el primer encuentro de vinculación rumbo a Expo Potosí Industrial 2026, iniciativa que busca fortalecer las cadenas de suministro, impulsar el desarrollo de proveedores locales y consolidar la competitividad industrial de la región.

El evento reunió a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), CANACINTRA San Luis Potosí, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO), así como a representantes de diversas empresas transnacionales con operaciones en la entidad.

Durante la sesión se destacó la importancia de generar mecanismos de colaboración que permitan vincular el talento especializado, la innovación tecnológica y las necesidades del sector productivo, fortaleciendo así la integración de proveedores locales a las cadenas globales de valor.

La jornada reafirmó el papel estratégico de la Triple Hélice —gobierno, academia e industria— como modelo de colaboración para impulsar el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la generación de nuevas oportunidades para las empresas potosinas.

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Este encuentro marca el inicio de una serie de actividades que se desarrollarán en los próximos meses como parte de la preparación de Expo Potosí Industrial 2026, el principal foro de negocios, proveeduría y vinculación industrial del estado.

Expo Potosí Industrial 2026 se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2026, reuniendo a líderes empresariales, organismos, instituciones académicas y autoridades para promover la competitividad y el crecimiento industrial de San Luis Potosí y la región.