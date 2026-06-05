Largas filas de vehículos, en torno a obras de megapuente

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Este viernes, desde la altura del retorno ubicado en el acceso a la colonia Primera de Mayo, en la carretera a Rioverde, comenzó a registrarse una larga fila de vehículos que se extendió por varios kilómetros. Según automovilistas, esta zona, con el paso de los días, registra mayor congestionamiento vehicular, sin que haya fecha para la conclusión de obras en laterales y el megapuente vehicular del cruce Circuito Potosí.

Desde las primeras horas del día, conductores que transitaban por la zona reportaron retrasos considerables debido a la acumulación de unidades en ambos sentidos de circulación.

La extensa fila de automóviles, camionetas y vehículos de carga avanzaba lentamente, afectando principalmente a quienes circulaban por los carriles con dirección a Quintas de la Hacienda y hacia el Distribuidor Juárez, donde los tiempos de traslado aumentaron considerablemente debido a la saturación vehicular.

Automovilistas señalaron que, desde la mañana, el tránsito avanzaba a vuelta de rueda, situación que generó pérdidas de tiempo para quienes se dirigían a centros de trabajo, escuelas y otros destinos.

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Hasta el momento no se reportaron incidentes viales en la zona; sin embargo, la alta concentración de vehículos ha ocasionado complicaciones para la movilidad que, aseguran, empeoró desde que iniciaron los trabajos de construcción del puente vehicular de carretera Rioverde y Circuito Potosí.

Aparte, la Seduvop informó que este viernes se implementaron desvíos parciales por asfaltado en torno a megapuente y se realizaron desde las 08:00 horas y culminarán hasta las 18:00 horas.