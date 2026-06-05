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Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua

La Secretaría de Turismo y operadores de los lugares mantienen las restricciones ante el riesgo en cuerpos de agua

Por Huasteca Hoy

Junio 05, 2026 04:08 p.m.
A
Cierran parajes en la Huasteca por exceso de agua
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      CIUDAD VALLES.- La lluvia torrencial que provino del occidente del país causó cambios en los parajes y, al menos en El Naranjo, algunos sitios quedaron cerrados por exceso de agua.

      Aunque el embarcadero de Tamul amaneció con creciente, a media mañana abrieron de nuevo el sitio, puesto que el aluvión así como subió, bajó.

      No fue el mismo caso en Minas Viejas, en donde los operadores de ese lugar y la Secretaría de Turismo dieron a conocer que el lugar se mantendría cerrado por el exceso de agua, además de la turbiedad de la misma, que dificultaría cualquier acción dentro del paraje.

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      También estuvieron cerrados este viernes El Nacimiento de Tamuín y el Balneario La Isleta, por los riesgos en el exceso de agua.

      Una lluvia copiosa, proveniente del occidente del país provocó que durante la noche tardía del jueves y toda la madrugada del viernes se repusieran los cuerpos de agua, al grado de colmarse.

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