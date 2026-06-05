Montenegro avanza hacia la Unión Europea: cumbre en Tivat

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TIVAT, Montenegro (AP) — Montenegro está en camino de convertirse en miembro de la Unión Europea para 2028, dijeron el viernes los líderes del bloque y el presidente del país balcánico tras una cumbre centrada en ampliar la UE para incluir a otros países de la región.

Líderes de toda la Unión Europea y los Balcanes se reunieron el viernes en Montenegro, en la localidad de Tivat, en la costa del mar Adriático, donde debatieron la ampliación del bloque e incluir a países de la región, considerada un área clave para contrarrestar las amenazas de seguridad y económicas planteadas por Rusia y China.

La cumbre reunió a dirigentes de la UE, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de los países candidatos de los Balcanes.

La adhesión de Montenegro a la Unión Europea ocupó un lugar destacado en el orden del día, un proceso que se acerca a sus etapas finales y que, según dijo von der Leyen el viernes, está "al alcance" de ese país.

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"Si tuviera que resumir esta cumbre en dos palabras, serían determinación y confianza", dijo von der Leyen en una conferencia de prensa. "Confianza en que nuestra unión crecerá en los próximos años".

El bloque ya ha formado un grupo de trabajo para redactar un tratado de adhesión para Montenegro, cuyo presidente, Jakov Milatovic, dijo que la cumbre le había dado "aún mayor confianza" de que su país cumplirá su objetivo de incorporarse a la UE para 2028.

"Este objetivo es realista y alcanzable. Cuenta con un fuerte apoyo de todos nuestros socios europeos", afirmó Milatovic.

Ampliación para impulsar la economía y la defensa

La incorporación de miembros al bloque para obtener más beneficios económicos del mercado único y capacidades de seguridad más sólidas ha cobrado mayor urgencia en los últimos años, mientras el continente afronta una serie de desafíos, como un comercio desequilibrado con China, presiones migratorias, la guerra en Ucrania y el aumento de amenazas híbridas procedentes de Rusia.

Los países de la Unión Europea consideran que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está menos comprometido con sus aliados de la OTAN, por lo que también han impulsado el fortalecimiento de sus capacidades militares para disuadir amenazas futuras sin el posible respaldo de Washington.

En ese contexto, von der Leyen describió el viernes la expansión de la Unión Europea hacia los Balcanes Occidentales como "un imperativo geoestratégico", pero señaló que aún se espera que las naciones candidatas lleven a cabo reformas como reducir la corrupción y reforzar las instituciones democráticas, medidas consideradas beneficiosas tanto para las naciones candidatas como para la Unión Europea en su conjunto.

Sin embargo, el largo proceso de llevar a cabo esas reformas y avanzar en el proceso de incorporación ha frustrado a algunos países candidatos, lo que ha hecho que algunos de ellos pidan que se encuentren formas de acelerar el procedimiento.

Von der Leyen también enfatizó que la incorporación a la Unión Europea estaría "basada en méritos, pero basarse en méritos no significa ser lento, significa ser justo y predecible". Añadió que el bloque busca "recompensar las reformas con una integración real".

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien fue el anfitrión de la cumbre en Tivat, dijo que la Unión Europea "considera nuevas ideas para simplificar y acelerar el proceso" para aumentar la confianza en la Unión Europea e "incrementar la motivación de los socios de los Balcanes Occidentales".

Muchos aspiran ahora a unirse al bloque

Montenegro, un pequeño país montañoso que alguna vez formó parte de Yugoslavia y que esta semana conmemoró el 20mo aniversario de su independencia de una unión con la vecina Serbia, es considerado el favorito por delante de los otros países candidatos de la región: Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo y Macedonia del Norte.

Tras incorporarse a la OTAN en 2017, el país, de 623.000 habitantes, está ahora enfocado en cumplir una ambiciosa agenda para convertirse en el miembro número 28 de la Unión Europea. El lema "28 para el 28" incluso ha sido inscrito en uno de los aviones de la aerolínea nacional de Montenegro.

Los países candidatos a la Unión Europea deben armonizar sus leyes en 35 áreas de política o "capítulos", que van desde estándares de justicia hasta normas agrícolas y pesqueras. Los 27 miembros de la Unión Europea deben estar de acuerdo antes de que pueda abrirse cada capítulo, y luego nuevamente para que pueda cerrarse.

Ucrania y Moldavia también figuran entre los cerca de 10 países que aspiran a unirse al bloque, mientras que Islandia celebrará un referéndum en agosto sobre si presentar una solicitud.

El líder populista serbio, Aleksandar Vucic, dijo el viernes que tenía grandes expectativas sobre la cumbre y las vías de adhesión para los países balcánicos, tras reunirse recientemente con dirigentes de la Unión Europea como Merz y Macron.

"Veremos mucho progreso de los países de los Balcanes Occidentales en el futuro. Por supuesto, necesitamos hacer muchas reformas", afirmó. "Estamos en camino hacia la Unión Europea".

Nuevas reglas para evitar problemas de crecimiento

La cumbre será la primera en reunir a líderes de la Unión Europea desde la sorprendente derrota en abril de Viktor Orbán, el ex primer ministro de Hungría, afín a Rusia, quien durante sus 16 años en el poder desafió las normas del bloque sobre democracia y Estado de derecho y forjó estrechos vínculos con otros autócratas.

El sucesor de Orbán, el primer ministro húngaro Péter Magyar, no asistió a la cumbre, que habría sido la primera para él desde que ganó las elecciones. El departamento de prensa de Tisza, su partido de centroderecha, no respondió a una solicitud de comentarios.

Con la dolorosa experiencia del retroceso democrático de Orbán y su uso histórico del veto en el Consejo Europeo, la Unión Europea está ideando nuevas formas de aplicar sanciones financieras o restringir el acceso al mercado único para presionar a los países entrantes a llevar a cabo reformas y adaptarse a los estándares del bloque, dijo Faruk Bašic, investigador del Instituto de Geopolítica de Bruselas.

"La Unión Europea trata de encontrar una manera de admitir a un país que no está completamente listo para ser admitido sin perder la capacidad de exigirle cuentas después", comentó, señalando la candidatura de adhesión de Ucrania, así como la de naciones de los Balcanes Occidentales como Serbia y Kosovo.

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McNeil informó desde Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.