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CRISTO EN SUS CORAZONES

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CRISTO EN SUS CORAZONES

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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      El fantasma de doña Refugio de la Peña y Peña se aparece solamente una vez al año, el 4 de julio, aniversario de su nacimiento.

      La última vez que me topé con ella le pregunté por qué se deja ver tan poco. Otros espectros que deambulan en la noche por los vastos aposentos de la casona de Ábrego se aparecen una vez por semana, y algunos todos los días. Doña Cuquita me respondió con un proverbio de su tiempo:

      -Date a deseo y olerás a poleo.

      No casó nunca. Explicaba su soltería:

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      -Más vale morir virgen que parir cabrones.

      Espero el próximo 4 de julio para ver otra vez a doña Refugio de la Peña y Peña. Su fantasma es un simpático fantasma. Pocos lo son. Algunos lloran siempre; otros arrastran cadenas, como marcan la tradición y Dickens, y todos procuran asustar a las personas.

      Doña Cuquita no. Aquella vez que me la topé me dijo con enojo:

      -¡Chivato! ¡Me asustaste!

      ¡Hasta mañana!.

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