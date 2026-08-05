Mentir para censurar

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"La libertad de prensa

no solo es importante para la democracia,

es la democracia".

Walter Cronkite, periodista, 1916-2009

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Agradezco a la presidenta Sheinbaum que en su nuevo ataque contra mí haya puesto en la mañanera un video de un programa de mayo de 2000 en el que participé con Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker, Joaquin López-Dóriga y Carmen Aristegui. Verme en una emisión de hace 26 años me hizo recordar tiempos en que los cinco éramos jóvenes y en los que contribuimos a construir una verdadera democracia.

No puedo agradecerle, sin embargo, que al presentar el video haya violado todas las reglas de la ética política y periodística, a pesar de que supuestamente estaba defendiendo los "lineamientos para los derechos de las audiencias" con los que pretende dar lecciones de periodismo a los periodistas.

Para seguir el orden de los lineamientos que quiere imponer, lo primero que hizo la presidenta fue violar el derecho del público a recibir información "veraz y oportuna" ya que corrió una grabación "descontextualizada" y con "información histórica como si fuera actual". Ese programa no trataba sobre los lineamientos de las audiencias, sino sobre los debates entre los candidatos del 2000.

A pesar de la insistencia del régimen de que los medios deben distinguir entre información y opinión, la presidenta ofreció el video como si fuera información cuando no era más que un sustento para ofrecer su opinión de que los lineamientos no son una forma de censura. Además, el gobierno afirma que los medios deben distinguir entre publicidad y contenido, pero ayer la presidenta presentó propaganda política como si fuera información.

Ni en esta ocasión ni en otras la presidenta ha concedido derecho de réplica a los agraviados por las afirmaciones falsas de "La mañanera del pueblo"; pero si Sheinbaum otorgara lo que exige a los medios, yo le pediría que no presentara un video perversamente editado como hizo ayer.

Para enfatizar que lo que buscaba era promover su propaganda política, la presidenta pidió a sus operadores que repitieran el fragmento cuatro veces con la intención de "exhibirme". Pero yo sigo sosteniendo con convicción lo que dije hace 26 años: los medios muchas veces mienten. Por si nadie lo sabía, no solo los políticos divulgan mentiras. La segunda parte del argumento que estaba ofreciendo, sin embargo, era: "Por eso he defendido siempre que tengamos buenas leyes de difamación y calumnia". La presidenta, sin embargo, omitió la segunda parte de mi dicho para tergiversar mi punto de vista. ¿Sabrá que mutilar o sacar de contexto una grabación es una falta ética muy seria? Lo sugieren sus propios lineamientos. Eso es mentir.

He escuchado los argumentos que la presidenta Sheinbaum y su consejera Luisa María Alcalce han ofrecido para defender sus lineamientos por los derechos de las audiencias. El único que me ha convencido es el del 30 de julio, cuando un "reportero" palero de la 4T le dijo que había críticos que decían que la mañanera debería someterse a los mismos lineamentos que el gobierno quiere imponer a los medios: "Pues que no la vean", respondió.

Estoy 100 por ciento de acuerdo. Que la mañanera la vean quienes quieran, y los programas de radio y televisión críticos del gobierno también. El único verdadero derecho de una audiencia es tener la opción de cambiar de canal, cosa cada vez más fácil ante la multiplicación de emisiones en distintas plataformas. En cambio, los lineamientos que impulsa la presidenta no tienen más objetivo que censurar.

Reservar

La presidenta Sheinbaum presentó ayer un decreto para reducir las razones del gobierno para reservar información gubernamental. Aplaudo. Es absurdo que haya 17 razones para reservarla. La seguridad nacional y que la información sea parte de una investigación judicial son las únicas válidas. Esperemos, sin embargo, que no se siga abusando de la seguridad nacional para ocultar información pública, como en el Tren Maya o Dos Bocas.

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