México 1986 vs. Mundial 2026: La transformación económica de la Copa del Mundo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuando México fue anfitrión de la Copa Mundial en 1986, el impacto económico del torneo se concentró principalmente en la derrama turística, la ocupación hotelera, el consumo local y los ingresos derivados de la transmisión televisiva. Cuarenta años después, el Mundial de 2026 representa una realidad completamente distinta: el fútbol ha evolucionado de ser un espectáculo deportivo de alcance global a convertirse en una de las plataformas de generación de valor económico e ingresos por activos intangibles más relevantes del planeta.

La comparación entre ambas ediciones permite observar la transformación estructural de la industria deportiva. En 1986 participaron 24 selecciones y se disputaron 52 encuentros. Por su parte, el Mundial de 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos, duplicando prácticamente la escala operativa del evento y ampliando significativamente su capacidad de monetización.

La diferencia más importante no radica en el número de equipos o partidos, sino en la composición de las fuentes de ingreso. Mientras que en la década de los ochenta la mayor parte del valor económico provenía de la asistencia presencial y los derechos de televisión, actualmente los ingresos se distribuyen entre múltiples líneas de negocio: derechos audiovisuales globales, patrocinios corporativos, hospitalidad premium, licenciamiento de marcas, comercialización digital y explotación de propiedad intelectual.

Particularmente relevante resulta la evolución del mercado de boletos. Lo que en 1986 era un producto de consumo masivo se ha convertido en un activo de alto valor agregado. Los programas de hospitalidad corporativa, experiencias VIP y paquetes exclusivos generan ingresos superiores a los obtenidos por la venta tradicional de entradas. El aficionado ya no adquiere únicamente acceso a un partido; compra una experiencia integral diseñada para segmentos específicos de mercado con alta capacidad adquisitiva. Y ello se refleja en los ingresos por venta de boletos y hospitalidad, pronosticados en 3,000 millones de dólares, una cifra récord, incluso la reventa ha llevado algunos boletos a precios extraordinarios, superiores al millón de pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, el verdadero motor económico del Mundial contemporáneo se encuentra en los activos intangibles. La marca FIFA, los logotipos oficiales, las mascotas, los emblemas del torneo y los derechos comerciales asociados constituyen hoy en día, uno de los patrimonios de propiedad intelectual más valiosos de la industria del entretenimiento global. En 1986 la explotación comercial de marcas era mucho más limitada, para 2026, FIFA registró cientos de marcas relacionadas con el torneo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La protección de estos activos ha dado lugar a una sofisticada estructura jurídica y comercial orientada a preservar la exclusividad de los patrocinadores oficiales. En consecuencia, el denominado marketing de asociación no autorizada se ha convertido en uno de los principales riesgos regulatorios para empresas que buscan capitalizar la visibilidad del torneo sin contar con los derechos correspondientes. Las multas de hasta 29 millones de pesos por uso indebido de marcas, logotipos, mascotas, frases oficiales o retransmisión de partidos sin contar con derechos comerciales, muestran cómo el negocio del futbol moderno descansa cada vez más en la exclusividad comercial de los activos intangibles.

Para México, el Mundial de 2026 representa una oportunidad económica significativa para las ciudades sede. La llegada de miles de visitantes impulsará algunos sectores como turismo, transporte, hospedaje, comercio y servicios. Sin embargo, el legado económico más relevante podría encontrarse en otro ámbito: la capacidad de comprender que la riqueza generada por los grandes eventos internacionales depende cada vez menos de los activos tangibles y cada vez más de la gestión estratégica de la propiedad intelectual y del capital de marca.

En este sentido, el contraste entre 1986 y 2026 ilustra una transformación profunda. El Mundial que alguna vez fue esencialmente un evento deportivo es hoy una compleja plataforma global de negocios, donde el valor económico ya no se mide únicamente por los aficionados que llenan los estadios, sino por la capacidad de monetizar activos intangibles en mercados internacionales. Esa es, probablemente, la mayor lección financiera que deja la evolución de la Copa del Mundo en las últimas cuatro décadas.

Sígueme en redes sociales

Twitter: @gbriano

Facebook: Dra. Lupita Briano Turrent