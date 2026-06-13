¿Cuánto CO2 absorbe un árbol o un bosque?

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Mientras en nuestro país seguimos perdidos en la nada buscando soluciones que ya demostraron ser totalmente ineficaces en la conservación de nuestras selvas y bosques desde la llegada del ferrocarril a Mexico a mediados de los años 1850s, la Revolución, el PRI, el PAN ahora MORENA, etc., hasta nuestro último invento de SEMBRANDO VIDAS en este sexenio de la 4T, del que seguimos sin conocer un solo resultado real, palpable, medible y positivo. Nuevamente aclarando que el personal de las instituciones como SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR, etc., a pesar de estar capacitado y comprometido, no puede realizar su labor por el PÉSIMO MARCO LEGAL aprobado por nuestros SABELOTODO diputados y senadores, además de verse afectados negativamente por los recortes presupuestales al sector ambiental.

Analizaremos el caso de ESPAÑA, que al igual que México, tiene compromisos en la reducción de CO2 emitido a la atmósfera en la agenda 2030 y 2050. Este país ya tomó cartas en el asunto -al contrario del nuestro-, iniciando un NOVEDOSO PROCESO DE REFORESTACIÓN. La base del mismo está en el conocimiento y medición de que un árbol promedio de un bosque puede absorber 247 KILOGRAMOS DE CO2 ANUALES, por lo cual en estos momentos ya se resembraron 17,000 hectáreas de bosques con ese fin, lo que nos da como resultado la absorción de 6.2 millones de toneladas de CO2 en una primera etapa, lo cual nos indica que una hectárea de bosque absorbe 365 toneladas de CO2 anuales, considerando una densidad de casi 1,500 árboles y arbustos por hectárea o sea una árbol o arbusto por cada 7 metros cuadrados aproximadamente. Para lo anterior, el gobierno español está facilitando a las empresas que emiten CO2 a que patrocinen la absorción del monto equivalente a sus emisiones para lograr la neutralidad de carbono de cada empresa y así llegar al objetivo como país de ser neutral entre el carbono emitido y el absorbido, dando un neto de cero emisiones. Lo anterior mediante un sistema VOLUNTARIO que en unos años será obligatorio para todos los emisores de CO2, o sea todos los habitantes y al momento es para estas empresas como la RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA, ASTRA ZENECA, CRUZ ROJA, NATURGY, REPSOL, etc.

El costo en España de sembrar cada árbol varía de 15 a 25 euros dependiendo de la zona y la dificultad del proceso de sembrado. Así de sencillo, tenemos que aprender que países mucho más avanzados que nosotros como los europeos ya volvieron al sistema más natural de ABSORCIÓN DE CARBONO que son los ÁRBOLES, y que además equilibran el clima y atraen lluvias como lo analizamos numéricamente en estudios pasados de esta columna. El impuesto verde por tonelada de CO2 emitida en España es de 48 euros en promedio, lo cual quiere decir que cada árbol puede absorber un cuarto de tonelada de CO2 por año, equivalentes a 12 euros anuales de servicio ambiental de ABSORCIÓN DE CO2. O bien, que cada hectárea de bosque otorga un servicio ambiental de extracción de CO2 equivalente a multiplicar 365 toneladas por 48 euros, que da un total de 17,520 euros por hectárea.

En nuestro país es muy confusa la legislación vigente en servicios ambientales y pago por contaminar y es meramente recaudatoria para nuestras autoridades, pero se dice que se consideran 47 pesos por tonelada, lo mismo que Europa, pero en pesos, lo cual nos indica que cada hectárea de bosque o selva de nuestro país debería de recibir 17,500 pesos por el concepto de EXTRACCIÓN de C02 y servicios ambientales, así de sencillo y no tirar el dinero en programas de siembra que en su mayoría son fallidos y son solo para la fotografía con los políticos. Un servidor dio seguimiento a una siembra de árboles en la colonia donde vivo, en un solo camellón se sembraron más de 400 árboles y después de tan solo 4 meses sólo quedaban vivos 3. Tengo fotografías de lo que aquí afirmo. Su eficiencia fue de menos del 1 % como en casi todos los programas de resiembra. Primero deberíamos CUIDAR Y PAGAR lo que ya tenemos, con resultados positivos de inmediato.

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Si nuestras autoridades realmente entendieran el problema. Por un momento soñemos que se otorgara un subsidio de 1,000 pesos anuales por hectárea de bosque conservada, no sembrada que sería un fracaso. Tendríamos un incentivo para que cada propietario de bosque y comunidades cuidáramos más los mismos bosques ya existentes y retiráramos millones de toneladas de CO2 de las que emitimos a un mucho menor costo que sembrar lo ya depredado y destruido. Estas acciones se realizarán tarde o temprano de seguro, y serán mucho más caras que si las iniciáramos hoy. YA VAMOS TARDE Y HAY EJEMPLOS DE ÉXITO DE CUIDADO DE BOSQUES por nosotros particulares sin costar un peso al gobierno.