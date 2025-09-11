El maestro de escuela de aquel pequeño pueblo pasó en España sus vacaciones de verano, y volvió luciendo capa española, boina vasca, y hablando con ceceo al modo de los peninsulares. Fue a la cantina del lugar y le dijo al tabernero:

-Venga, chaval. Escancia un chato de tu vetusta cava.

El cantinero, atufado, le contestó:

-Mire, profesor: usted tiene una hermana coscolina, y yo nunca le he dicho nada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cuentos populares son sabrosos. Éste que acabo de narrar lo tengo registrado con año, mes y día. Lo escuché en el Club “El Pájaro”, de Monterrey, el miércoles 16 de julio del año 2008. Ahí pasé ratos inolvidables en compañía de amigos queridísimos: Lalo González, “El Piporro”; Ernesto “El Chaparro” Tijerina; Rafael Domínguez, que cantaba como nadie “Estoy pensando en ti”, de Lara; don Baldomero Garza, criador de reses bravas; el Pepón: Jorge Pedraza; el doctor Carlos González, autor de la preciosa canción “Ojos cafés”.

No se han ido porque están en el recuerdo. Ahí vivirán

siempre.

¡Hasta mañana!...