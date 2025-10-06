El verano se fue sin despedirse, y al rancho del Potrero llegó el otoño con sus acuarelas. En la cocina de la antigua casa se presiente el invierno desde ahora. La leña de manzano crepita en el fogón, y un grato aroma de té de yerbanís incita a prolongar la sobremesa.

Don Abundio relata un sucedido de los pasados tiempos:

-Fui a hablar con el papá de Rosa. Le dije:

-Vengo a pedirle la mano de su hija.

El viejo se atusó el bigote y me contestó:

-¿La mano nada más? Se ve, joven, que es usté poco ambicioso.

Reímos todos, menos doña Rosa. Ella se enoja, y entre dientes dice:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...