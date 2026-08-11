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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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      Un alud de correcciones, enmiendas y aclaraciones cayó ayer sobre el viajero. 

      La memoria le jugó una mala pasada, y escribió que el poblado Magdalena se halla en el trayecto entre Guadalajara y Colima, siendo que está por el camino que lleva hacia Tepic.

      Al viajero lo desconsuelan sus errores. No ha aprendido a ser tolerante consigo mismo. Sus olvidos no son fruto de los años; resultan de su oficio. Quien mucho habla mucho yerra. Quien mucho escribe yerra más.

      Así, el viajero pide -que no ofrece- disculpas a quienes siguen sus andanzas. Malandanzas a veces, como ésta; bienandanzas otras. 

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      El escritor tiene sobre su mesa de trabajo un pequeño letrero que lo anima. Dice: "Babe Ruth se ponchó miles de veces". Si eso le sucedió a uno de los más excelsos bateadores que en el beisbol ha habido, bien puede este caminante errar el camino alguna vez.

      ¡Hasta mañana!...

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