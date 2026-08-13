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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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      ¡Qué afortunado fue Richard "Dick" Bong!

      ¡Qué infortunado fue Richard "Dick" Bong!

      Nació el año 20 del pasado siglo en una granja de Wisconsin, el mayor de los nueve hijos de una pareja de inmigrantes suecos. Desde niño sintió una extraña fascinación por los aviones: mientras sus hermanos y amigos iban a cazar o pescar él se dedicaba a armar modelos a escala de aeroplanos de la Primera Guerra.

      Joven ya, se hizo piloto. Para impresionar a su novia pasó con su avión por abajo del puente Golden Gate. Combatió contra Japón en el Pacífico, y llegó a ser el mayor as de la aviación americana tras derribar 40 aviones enemigos.

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      Ídolo popular, sus superiores lo enviaron de regreso a Estados Unidos como piloto de pruebas, a fin de alejarlo del combate.  El 6 de agosto de 1945 el jet que iba a probar se desplomó en el despegue, y él murió en forma instantánea. Tenía 25 años de edad; estaba recién casado con su novia. La noticia de su muerte fue oscurecida por la del lanzamiento de la bomba atómica sobre  Hiroshima. 

      ¡Hasta mañana!...

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