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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Historia de la creación del mundo.

      Desde sus respectivos tronos celestiales el Padre y el Espíritu contemplaban el mundo de lo creado.

      Vieron el vasto reino de los seres vegetales; los incontables árboles con sus preciosos frutos; la infinita variedad de flores, cada una con su propio aroma y su particular color; las innumerables formas de la hierba; los helechos, los hongos, los cactus, las enredaderas. Luego miraron las aves del cielo y los peces del mar. Finalmente observaron a las criaturas llamadas mujer y hombre.

       Exclamó el Espíritu, maravillado:

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      -¡Cuántas formas adopta la vida! ¡No puedo explicarme eso!

      Pidió el Señor:

      -Que venga Darwin.

      ¡Hasta mañana!...

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