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Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

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Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

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      El fantasma de  Petrita de la Peña Fuentes me conoce bien, y me saluda cortésmente cuando nos encontramos por la noche en uno de los aposentos de la antigua casa de Ábrego.

      Petrita murió niña, pero de fantasma ha ido creciendo. Llegará a cierta edad -50 años, entiendo- y ya no envejecerá. Será fantasma para siempre.

      No puedo decir la historia de Petrita, porque no tiene historia. Murió de difteria cuando apenas había salido de la cuna. Sus padres trajeron un fotógrafo de Saltillo para que la retratara en su cajita, y luego hicieron un baile como celebración por la llegada de un nuevo angelito al Cielo. 

      Petrita no sabe nada de eso. Yo lo sé porque me lo contaron otros fantasmas. En un álbum con forro de concha nácar y terciopelo rojo está su retrato. Una noche se lo mostré y me dijo:

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      -Nos parecemos, señor.

      Me fijé bien, y sí: nos parecemos.

      ¡Hasta mañana!...

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