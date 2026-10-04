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Historia de la creación del mundo.

El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?

Respondió él:

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-Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera

se habría ido rodando suelto por el infinito.

Le preguntó el Espíritu:

-¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?

Explico el Padre:

-Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner

algunas bonitas.

Preguntó el Espíritu:

-¿Y por qué hiciste al hombre?

Respondió el Señor:

-No sé.

¡Hasta mañana!...