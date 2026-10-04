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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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      Historia de la creación del mundo.

      El Espíritu le preguntó al Señor:

      -¿Por qué hiciste al elefante, al hipopótamo y al rinoceronte?

      Respondió él:

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      -Porque necesitaba ponerle lastre al planeta. De otra manera 

      se habría ido rodando suelto por el infinito.

      Le preguntó el Espíritu:

      -¿Por qué hiciste al colibrí, al cisne, al ave del paraíso y al quetzal?

      Explico el Padre:

      -Porque hay muchas cosas feas en el mundo, y quise poner 

      algunas bonitas.

      Preguntó el Espíritu:

      -¿Y por qué hiciste al hombre?

      Respondió el Señor:

      -No sé.

      ¡Hasta mañana!...

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