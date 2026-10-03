Una columna

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Después de meses con la serie ´Confesemos´, vuelvo a mis artículos habituales sobre la situación económica y política de nuestro país, aunque no tengan un impacto ante el desastre.

Pasan las semanas y seguimos sin nada que ayude a mejorar las cosas, mientras los problemas se siguen agravando y muchos ciudadanos ya sienten que es lo normal.

Eso sí, son cada día más duros y frecuentes los insultos a la presidenta, en medio de la creciente fragilidad política de un gobierno desesperado que, si acaso, recurre a engaños y palos de ciego contra los memes o la doble nacionalidad.

Se acumulan feas incidencias: errores grotescos y desgastes brutales del gobierno de Claudia Sheinbaum... Pierde así el respeto de la opinión pública, igual que ha sucedido con el que ella debería tener a los mexicanos en general.

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Entre el ridículo y la desvergüenza, la inestabilidad tiene un alto costo en términos de crecimiento económico y nivel de vida. Sería deseable la caída de un pésimo gobierno si fuera a ser sustituido por otro mejor, pero hay el riesgo de que surja uno igual o incluso peor.

En su mañanera un reportero le pregunta directamente ¿Por qué no actúa contra los responsables de graves fallas en cada uno de los grandes proyectos del presidente anterior? Y ella se queda paralizada un buen rato, hasta que balbucea: "porque... nosotros somos parte de un movimiento". Esto es fatal.

A menudo sus respuestas son falsas o no vienen al caso. Tampoco serían institucionales o de Estado, y resulta muy grave que un liderazgo haya perdido tanta credibilidad.

Algunos defensores del obradorismo hablan de combatir "la desinformación" que generarían no sólo los opositores internos sino la mejor prensa extranjera y los organismos internacionales. Con "otros datos" es muy difícil entenderse.

Para ellos, mienten la prestigiosa revista The Economist o la misma OCDE y su prueba PISA de evaluación comparativa. Está claro que en muchos renglones (salud, economía, educación, honestidad, justicia) no teníamos excelentes calificaciones, pero tampoco estábamos tan mal como ahora y, sobre todo, íbamos mejorando.

Medio siglo después de Luis Echeverría, se confirma el regreso de un populismo empobrecedor. México, abrumado por la demagogia más retrógrada, está ausente del progreso y del mundo.

El inepto y antidemocrático obradorismo sería de izquierda en el discurso, más que nada; se trata de un nuevo fascismo que usa a los pobres para polarizar y continuar en el poder. Miren, sobrevive a partir de trampas y gracias a lo que queda del "neoliberalismo" (TMEC, banco central autónomo, inversión privada).

Ya se habían corregido los desastres de LEA y JLP, e incluso se construyeron contrapesos e instituciones muy pertinentes, lo mismo que un grado de certeza jurídica.

Igual predomina hoy una "defensa" de la soberanía, que podría ser relevante ante la poderosa arrogancia de Trump, como también debería serlo frente a los avances internos del crimen organizado. Este anti-injerencismo protege a delincuentes... que tendrían que ser procesados acá o allá.

Al trumpismo no le preocupa nuestra democracia, ni el bienestar de los mexicanos en ambos lados de la frontera. Pero, con sus instituciones democráticas, Estados Unidos podrá cambiar en el 2028 su actual gobierno por algo diferente. Acá, con todo, cada día se ve más difícil eso para el 2030.

Tal como va el país, ni la restricción de libertades ni la virtual prohibición de la alternancia política facilitan el inicio de una reconstrucción nacional.

Las quejas e insultos en la calle o las redes no van a cambiar las cosas, aunque tal vez convenzan a algunos más de que hay que hacer mucho más contra el naufragio nacional o la continuación de los estatales.

* Y EL MENTIROSO CAUDILLO delincuencial aparece en un video distractor para repetir lo que le escriben de historia y dar a entender que más que nada le preocupan ´sus libros´... no la verdad, ni su movimiento corrupto y fallido. Se trata de otro aberrante y cínico montaje de un aldeano perverso que no tiene remedio y sigue causando un enorme daño.

Bueno, pierde sentido estar dale y dale con lo mismo, aunque tampoco es fácil abordar temas más ligeros o estimulantes cuando el país va tan mal. Dicen que de Trump y del obradorismo sólo hemos tenido prólogos de lo que viene... incluso con elecciones perturbadoras en semanas allá y en meses acá.

Creo que me podrá caer bien una pausa en este espacio, para concentrarme en la edición del libro.

cpgeneral@gmail.com

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