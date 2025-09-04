El espíritu de contradicción no es santo espíritu. Hay quienes tienen la manía de negarlo todo, de oponer un “no” a cualquier “sí”. Con tales enfadosos individuos -o individuas- no es posible ejercitar la piadosa obra de misericordia que el buen Padre Ripalda propuso en su olvidado catecismo: sufrir con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo. Difícil es hacer eso, sobre todo con los gordos. Dado a contradecir fue Nono Nego, un cowboy originario y vecino de Picadillo, Texas (se pronuncia “Picadilo”). Era deputy o sea ayudante de Jock Mc. Cock, el sheriff del pueblo. En nada lo ayudaba, pues en todo lo contradecía. Abusaba de la antigua amistad con él: en su juventud ambos se habían dedicado juntos al robo de ganado. Harto de las contradicciones de Nego lo amenazó Mc. Cock: “Si vuelves a contradecirme te mataré como a un perro”. Dijo Nono: “No”. Sacó el sheriff su Colt de seis balas y le vació toda la carga. Antes de expirar, el contradictor sujeto dijo con el último aliento de la voz: “Miau”... Quien esto escribe no tiene ese espíritu contradictor. Aun así se atreve a disentir de quienes piensan que el dominio de Morena durará lo mismo que duró el del PRI. Hay una diferencia grande entre ambos regímenes. Los priistas servían a un partido; los morenistas son sirvientes de un solo hombre. Los miembros del partido de la Revolución profesaban los ideales y principios de ese movimiento; los integrantes de Morena guardan apego a López Obrador, cabeza de un maximato que en el mejor de los casos durará lo que dure el fundador. En Morena no hay principios, sólo hay fines. Lo de “primero los pobres” es eslogan que sirve para justificar las dádivas con las cuales se ha formado la clientela electoral en que se finca el actual sistema. La caída del Tercer Reich en Alemania tuvo su origen en la obediencia ciega al Führer. El hecho de que la persona de la Presidenta no tenga brillo propio se debe a los lazos con que la ata quien le dio el bastón, pero no el mando. Empiezan tempranamente a verse grietas en la estructura de la 4T. Lo muestran las solapadas pugnas entre los capitostes de Morena, sobre todo después del desgaste de la figura de Andy por sus desfiguros en el extranjero. Aun así no abriguen esperanzas los que forman el círculo cercano a AMLO. A fin de perpetuarse en el poder tiene el caudillo como carta principal a su hijo. Si éste falla, López Obrador dispone de un relevo: él mismo, que no vacilaría en presentarse otra vez como candidato presidencial, al fin y al cabo, como dice el viejo proverbio castellano, allá van leyes do quieren reyes. El PRI retuvo el poder durante siete décadas. Las décadas tendrán menos años para Morena y López Obrador. Advierto que estoy cayendo en la riesgosa tentación de profetizar, y para colmo acerca del futuro. Caminaré ahora por sendas de mayor amenidad y de menor peligro. El profesor hablaba admirativamente de su padre. “Era hombre de realidades. Jamás despegaba los pies de la tierra”. Pepito levantó la mano: “¿Y cómo se ponía los calzones?”. El novio de Trolita, la hija de doña Gorgona, fue a pedir la mano de la muchacha. Le preguntó la fiera mujer: “¿De modo que quiere usted ser mi yerno?”. “La verdad, no, señora -respondió con inusitada sinceridad el galancete.-. Pero si me caso con su hija no veo la manera de evitarlo”. El juez de paz le informó a la ardorosa parejita: “Me está prohibido casarlos ahora. Es día festivo. Regresen mañana”. Pidió con ansiedad el novio: “¿Y no puede decirnos algunas palabritas que nos sirvan para hoy en la noche?”. FIN.