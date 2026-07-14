"No todo es lo que parece"

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QUIEN TE TRAICIONA UNA VEZ, TE TRAICIONARÁ MIL VECES, NO HACE FALTA BEBERSE TODO EL MAR PARA DARSE CUENTA QUE ES SALADO.

Al presentar un diagnóstico económico de México, se dan a conocer datos muy significativos. Dentro de los gastos improductivos del Gobierno Federal (que no tienen respuesta productiva la economía), aparece algo llamado "la segunda nómina", que actualmente es el apoyo en programas sociales a 29.4 millones de personas. Esto representa el 3 % del PIB nacional (en el 2018, este programa representó el 1.8 % del PIB). La inyección de recursos económicos a empresas del Estado mediante subsidios y apoyos, sin que esto se traduzca en eficiencia. Se presentó una contracción del 28 % en la inversión física federal en el 2025, esto en relación con el año anterior (la mayor caída en tres décadas). Durante el año 2010, esta inversión física federal ascendió a $ 1.17 Billones de pesos, en el 2015, a $ 1.15 Billones de pesos, en el 2020, cayó a $ 850 mil millones de pesos, y el 2025 a $ 755 mil millones de pesos. Este monto, apenas representa el 2 % del PIB nacional, mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten entre el 3.5 y 4 % de su PIB.

La deuda pública es un tema muy delicado ya que el pago del servicio (interés) de ésta, ha disminuido el recurso que debía destinarse a salud, educación y seguridad. La deuda pública es alta y creciente, y se muestra ya muy cerca del 60 % del PIB. En el año 2011, esta relación de la deuda con la riqueza que se genera anualmente (PIB), apenas era del 37.7 %, en 2015 ésta aumentó al 44 %, en el 2019 ascendió al 47 %, en el 2022 ésta fue del 54 %. De esta manera vemos como la deuda del país está limitando los recursos de apoyo e infraestructura a los verdaderos programas sociales.

El crecimiento económico durante los últimos siete años ha registrado un 0.8 % de promedio, así mismo el PIB per cápita y la productividad han dado señales negativas, influenciadas por una inversión productiva insuficiente. El PIB estancado y un per cápita en bajo proceso señalan que se deben cambiar las políticas públicas en el tema económico. Durante 16 meses ha caído la inversión privada. El gasto público se ha visto afectado con las transferencias monetarias a 29 millones de personas y aunado a ello, los subsidios y apoyos a empresas del estado, sin retorno productivo. El riesgo soberano de la deuda pública es que rebase el 60 % del PIB, y con ello, se perdería el grado de inversión, ahuyentando capitales y encareciendo el crédito. Como resultado tendríamos un estancamiento permanente y un posible colapso de inversión y productividad. Al cierre del 2026 la deuda pública estará en el rango de los $ 20 Billones de pesos. El costo financiero de ésta será aproximadamente de $ 1.6 Billones de pesos anuales. Durante el 1er. semestre del 2026 se generaron 262,628 nuevos puestos de trabajo formal.

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