¿Qué es una Empresa Consciente?

En los negocios, los retos de permanecer a la vanguardia con estrategias y metodologías que no solo te ayudan a vender más, sino que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, así como de tus colaboradores, nos obliga a estar muy enterados de las nuevas tendencias y ver la forma de implementarlas en el día a día y sacarles el mejor de los provechos.

Una empresa consciente es aquella que opera con un “Propósito Superior” (más allá de solo generar utilidades), y que integra el bienestar de todos sus grupos de interés (stakeholders): empleados, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente, en igual medida que a los accionistas.

Está fundamentada en 4 pilares principales (definidos por el movimiento Conscious Capitalism):

1.Propósito Superior: No solo vender productos/servicios, sino contribuir positivamente a la sociedad. Ir más allá de ganar dinero. Es la razón de ser que inspira y genera un impacto positivo real en la sociedad o el planeta.

Orientación a Stakeholders: Reconocer que el negocio es un ecosistema donde todos a través de la creación de valor para: empleados, clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente. El éxito se mide por el bienestar colectivo, no solo financiero.

Liderazgo Consciente: Líderes serviciales, empáticos y que fomentan la cultura de confianza. Líderes que sirven con humildad y empatía. Su meta es empoderar a su equipo, confianza y crecimiento personal y profesional.

Cultura Consciente: Un ambiente donde resaltan valores como la transparencia, la integridad y la colaboración. Un entorno de transparencia, integridad y seguridad psicológica donde se colabora y se innova sin miedo al error.

Relación que tiene el tema de empresas conscientes con Marketing y Recursos Humanos

1. Clima Laboral y Endomarketing

(Como IKIGAIDEX)

· Conexión: Una empresa consciente prioriza

el bienestar emocional y profesional de sus

colaboradores.

· Ejemplo: IKIGAIDEX es una herramienta que ayuda a las empresas a volverse conscientes al medir y mejorar áreas como motivación, inclusión y liderazgo, alineándose directamente con el pilar de Cultura Consciente.

· Por otro lado, la NOM035.

2. Sostenibilidad y ESG (Environmental, Social, Governance)

· Conexión: Las empresas conscientes no ven la sostenibilidad como un gasto, sino como una inversión a largo plazo.

· Ejemplo: Reducir huella de carbono, usar materiales reciclados o asegurar cadena de suministro ética.

3. Propósito de Marca (Brand Purpose)

· Conexión: Los consumidores modernos (especialmente Millennials y Gen Z) prefieren marcas con valores auténticos.

· Ejemplo: Japi México: Destaca por su propósito de “alimentar un México más sano y consciente”.

4. Bienestar Integral (Wellness Corporativo)

· Conexión: Las empresas conscientes entienden que empleados saludables (física y mentalmente) son más productivos y leales.

· Ejemplo: Programas de mindfulness, flexibilidad laboral, apoyo en salud mental.

¿Por qué no es solo una moda?

·Resultados tangibles: Las empresas conscientes suelen resaltar sobre las tradicionales, tomando en cuenta indicadores financieros y de retención de talento.

·Demanda del mercado: Los consumidores e inversionistas premian a las empresas con prácticas auténticamente responsables y deciden darles una oportunidad comprando sus productos y posteriormente los hacen sus favoritos.

·Adaptación generacional: Las nuevas generaciones exigen un nuevo modelo de negocio, ya que creen que realmente funciona y apoya a diversas minorías, pero sobre todo se preocupan por el cuidado del medio ambiente.

Ejemplos de Empresas Conscientes:

1.-Grupo BIMBO: Con su propósito “Alimentar un mundo mejor”, prioriza la sostenibilidad, el bienestar laboral y la nutrición responsable.

2.- Cemex: “Construir un mundo mejor” programa que impulsa la construcción sostenible, economía circular y reducción de huella de carbono a gran escala.

3.- Échale a tu casa: Empresa social que ofrece viviendas sustentables y trabaja con comunidades en autoconstrucción, priorizando impacto social

sobre utilidad.

Conclusión:

Ser una empresa consciente no es ser filantrópico; es entender que el éxito a largo plazo se construye cuando todos los que interactúan con la empresa prosperan.

¡Es el futuro del negocio rentable y sostenible!