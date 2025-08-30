Crece recaudación por tarifas a Shein y Temu
Ciudad de México.- Las nuevas tarifas a importaciones de países sin tratado con México, así como las que se aplican a productos de bajo valor en envíos por internet, dejaron más ingresos tributarios, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De enero a julio, la recaudación por el impuesto a las importaciones ascendió a 96 mil 553 millones de pesos, un aumento de 30% respecto a igual periodo de 2024.
Tan sólo en julio, la captación por impuesto a las importaciones llegó a 14 mil 778 millones de pesos, tras registrar 12 mil 700 mdp en igual mes de 2024.
Así los ingresos tributarios sumaron 3.2 billones de pesos al cierre de julio, 7.2% superior en términos reales, es decir, sin inflación. Para la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue de 7.1%, con 1.8 billones de pesos que se fueron a las arcas federales.
Mientras que por el IVA crecieron 8.3% con 911 mil 351 millones, muestran los datos.
De lo captado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) presentó una reducción de 0.6%, con 379 mil 084 millones de pesos.
No obstante, a su interior el IEPS a gasolinas y diesel fue positivo, con una variación de 0.6% debido a la ausencia de subsidio a consumidores, lo que permitió un ingreso de 242 mil 681 millones.
Se registraron 526 mil 247 millones por venta de petróleo en el exterior, 16.3% menos sobre lo que se exportó de enero a julio de 2024.
Por otro lado, el gasto programable pagado que ejerció el sector público cayó 7.8% durante los primeros siete meses de 2025, al sumar 3.6 bdp.
