Kiev, en luto tras brutal ataque ruso

Kiev, Ucrania.- Funcionarios ucranianos buscan reunirse la próxima semana con el presidente estadounidense Donald Trump y mandatarios europeos, para discutir los avances recientes en los esfuerzos por poner fin a la guerra de tres años con Rusia, indicó el viernes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Las reuniones propuestas parecen un intento de presionar en busca de un acuerdo por la paz, ya que Zelenski expresó su frustración con lo que llamó la falta de compromiso constructivo de Rusia en el proceso, al tiempo que continúa lanzando devastadores ataques aéreos en áreas civiles.

Las autoridades de la región de Kiev declararon un día de luto oficial el viernes. Las banderas ondeaban a media asta y todos los eventos de ocio fueron cancelados después que Rusia atacara a Ucrania con casi 600 drones y más de 30 misiles durante la noche del miércoles al jueves, incluyendo algunos que impactaron el centro de la capital.

Los socorristas recuperaron los cadáveres de 17 personas de entre los escombros tras el ataque en Kiev, entre ellos cuatro niños, señaló el ministro del Interior, Ihor Klymenko. La víctima más joven era una niña de dos años. Algunos de los cuerpos aún no han sido identificados y todavía hay ocho desaparecidos.

