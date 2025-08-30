Policía frustra robo en el centro

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal de Matehuala lograron frustrar el robo en un domicilio en la calle de Betancourt, donde el presunto ladrón logro huir de los elementos de la policía, pero dejo abandonada una bicicleta en el lugar, la cual quedo resguardada por la policía municipal de Matehuala.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en la calle de Betancourt del centro de la ciudad, cuando un `presunto ladrón se encontraba brincando en las azoteas para meterse a los domicilios particulares, los vecinos al ver al sujeto pidieron apoyo a las autoridades de la policía municipal de Matehuala quienes inmediatamente acudieron a verificar la veracidad de la información.

Al llegar al lugar los oficiales lograron ver al delincuente y lo intentaron detener, pero este al ver a los oficiales huyó.

logrando escapar, sin embargo, dejo olvidada una bicicleta en el lugar por lo que los oficiales la resguardaron y se la llevaron a las instalaciones de la Policía Municipal de Matehuala.

Exhortan a la población a denunciar si ven a personas tratando de meterse a domicilios particulares, pues se necesita del apoyo de la ciudadanía para lograr bajar el índice de robos en la ciudad, si mismo si van a salir de casa colocar muy bien los candados de puertas y ventanas para evitar que se metan los delincuentes.