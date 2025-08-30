logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE BINGO

Fotogalería

TARDE DE BINGO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aplican esquema básico a menores

Por Redacción

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Aplican esquema básico a menores

CIUDAD VALLES.- La segunda jornada de vacunación tuvo más aplicaciones a como lo hicieron durante la entrega del programa Educación Sin Límites.

Berenice Dóriga Dávila, quien se encontraba encargada del módulo de vacunación en la Feria, dijo que el esfuerzo de vacunación responde a la cercanía del regreso a clases y a la intención de que los niños se protejan del sarampión, dado el caso aparecido en México hace unos meses, así como a los adultos, ya que la vacuna es para personas de hasta 49 años de edad.

En esta ocasión, las mesas en las que se aplicaban los biológicos del esquema básico para menores de edad estuvieron cerca de donde la Secretaría de Desarrollo Social y Regional entregaba apoyos escolares a alumnos de varias escuelas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Policía frustra robo en el centro
Policía frustra robo en el centro

Policía frustra robo en el centro

SLP

Redacción

Aplican esquema básico a menores
Aplican esquema básico a menores

Aplican esquema básico a menores

SLP

Redacción

Festejan al adulto mayor, coronan a la reina de reinas
Festejan al adulto mayor, coronan a la reina de reinas

Festejan al adulto mayor, coronan a la reina de reinas

SLP

Carmen Hernández

Jauría de perros atacan a abogados
Jauría de perros atacan a abogados

Jauría de perros atacan a abogados

SLP

Carmen Hernández

Los hechos se suscitaron afuera de oficinas del Juzgado Tercero de Distrito