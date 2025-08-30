Aplican esquema básico a menores

CIUDAD VALLES.- La segunda jornada de vacunación tuvo más aplicaciones a como lo hicieron durante la entrega del programa Educación Sin Límites.

Berenice Dóriga Dávila, quien se encontraba encargada del módulo de vacunación en la Feria, dijo que el esfuerzo de vacunación responde a la cercanía del regreso a clases y a la intención de que los niños se protejan del sarampión, dado el caso aparecido en México hace unos meses, así como a los adultos, ya que la vacuna es para personas de hasta 49 años de edad.

En esta ocasión, las mesas en las que se aplicaban los biológicos del esquema básico para menores de edad estuvieron cerca de donde la Secretaría de Desarrollo Social y Regional entregaba apoyos escolares a alumnos de varias escuelas.