Relojes y el Mundial de futbol

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El problema:

"Compra venta de relojes; joyería; metales precios y piedras, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte, limite: $376 mil 565 pesos".

-La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-.

"Nos sacaron del Mundial de futbol y aparte nos quedamos sin relojes que nos habían dado de regalo". Parecen lamentarse los jugadores de la selección mexicana. Un "influencer" que ganó dos millones de dólares en una apuesta en el partido de Mexico VS Ecuador, decidió regalarles unos relojes marca rolex a los jugadores, mismo que tuvieron que regresarlos ante la mala imagen que eso representaba.

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Los relojes forman parte de la fascinación del crimen organizado, es una buena forma de lavado de dinero y de transacciones financieras criminales. Se paga en efectivo, fácil de transportarlos y más fácil revenderlos, por otro lado, sirven como fuente de refinanciamiento en caso de captura y malos tiempos. Los joyeros (suizos), del mundo lo saben, el reloj es la pieza de joyería más seductora para hombres, lo que es los diamantes para las mujeres.

A fines del siglo pasado, el joyero de los narcos mexicanos por excelencia era Tomás Colsa MacGregor, el reloj Rolex Day-Date, era la dádiva ideal, se les veía luciendo en las muñecas izquierdas de Generales, políticos, ministerios públicos federales, policías de caminos, policías judiciales, aduaneros, mañosos, ganaderos, etc.

Hay células criminales como "La banda de los rolex", o "La banda de los mazos", que igual operaban en México, como en Colombia y Uruguay, se dedicaba exclusivamente a robar relojes de alta gama, brazos operativos ligados al crimen organizado que les compran el producto prontamente. Mire, hace ocho años una banda de mexicanos robó con violencia una joyería en Punta del Este en Uruguay, llevándose más de tres millones de dólares en relojes finos: Rolex, Bulgary, Cartier, Tag Heuer, entre otras.

Por otro lado, un millón de dólares en tres relojes para una transacción de droga, una compra en efectivo de 700 mil dólares por un reloj DeWitt, un lote de relojes RM: Richard Mille Tourbillon RM5901 700 mil euros, un Richard Mille Felipe Massa Flyback en oro rosa 100 mil euros, un RM 055 Bubba Watson de 105 mil euros y un RM 011 Flyback cronógrafo Black Phantom de 140 mil euros, bastan, para cerrar una transacción criminal de drogas o armas.

TAPANCO: La ola de la seducción de los relojes finos alcanzó a políticos de izquierda, artistas, boxeadores, futbolistas, cantantes de narcocorridos, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales, Senadores, etc.

¿Quiere congraciarse y corromperlos estimado lector? Los Hublot, el King Power Miami 305 Edición Limitada (10 unidades), 435 mil euros, Hublot Big Bang 41 mm Acero Pavé Diamantes 114, 22 mil euros, Hublot King Power Único King Gold Pavé, 53 mil euros, Hublot Big Bang Gold Ceramic 44mm, 27 mil euros, Hublot Big Bang de 44 mm, acero y diamantes, 17 mil euros.

El año pasado, el robo de relojes de alta gama en el mundo se incrementó un 236%, más de dos mil millones de dólares entraron en el mercado ilícito de bienes y de lavado de dinero.

X @franciscosoni