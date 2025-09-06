Sácale provecho a los equipos disfuncionales

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, y con personas altamente preparadas, la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos no depende únicamente de sus productos o servicios, ni de su estrategia o tecnología, ni mucho menos de la habilidad individual de sus elementos estrella, sino de la calidad de sus equipos.

Quiero hacer referencia al libro “Las cinco disfunciones de un equipo” de Patrick Lencioni en donde presenta un modelo poderoso para entender por qué incluso los equipos que están llenos de talentos, llámese, personas muy inteligentes, excelentes en ventas, relaciones públicas inigualables, expertos en sistemas, etc. Aún ellos pueden llevar una empresa al fracaso.

Desde una perspectiva estratégica de Recursos Humanos, este modelo no solo es útil: es esencial y quienes no se haya preocupado por crear buenos equipos en un corto o mediano plazo estarán en problemas.

El modelo de Patrick Lencioni: una radiografía del equipo.

Lencioni identifica cinco disfunciones que, si no se abordan, erosionan la efectividad de cualquier equipo:

Ausencia de confianza: Impide el rendimiento óptimo del equipo, manifestándose como falta de seguridad psicológica que limita la vulnerabilidad y la comunicación abierta entre miembros

Miedo al conflicto: Provoca resentimientos ocultos y comunicación deficiente, evitar debates necesarios, generando armonía artificial.

Falta de compromiso: Surge por la ausencia de claridad y aceptación en decisiones, generando ambigüedad, desinterés y resentimiento.

Evitación de responsabilidades: La resistencia, renuencia o falta de voluntad para exigir responsabilidades disminuye el rendimiento del equipo al permitir incumplimientos sin consecuencias y tolerar la mediocridad.

Falta de atención a los resultados: Ocurre cuando los miembros priorizan intereses personales sobre objetivos colectivos, afectando la eficacia del equipo.

Estas disfunciones además de ser problemas de comportamiento; son barreras estructurales que impiden la colaboración, la innovación y el logro de metas compartidas. Para Recursos Humanos, representan focos de atención que deben ser gestionados con intención y estrategia.

El rol estratégico de Recursos Humanos

Recursos Humanos ya no es solo un área operativa. Hoy, su papel es ser un socio estratégico en la construcción de culturas organizacionales saludables y equipos de alto rendimiento.

Desde esta visión, el modelo de Lencioni se convierte en una herramienta diagnóstica y transformadora.

Confianza y cultura organizacional: RH debe fomentar entornos psicológicamente (NOM 035) seguros donde los colaboradores puedan mostrarse vulnerables sin temor. Esto implica rediseñar procesos de onboarding, liderazgo y retroalimentación.

Conflicto productivo: RH puede capacitar a líderes y equipos en habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos, transformando el desacuerdo en una fuente de innovación.

Compromiso y alineación: A través de diversas metodologías como reuniones de alineación estratégica, establecimiento de metas o revisiones de KPI’s, RH puede asegurar que todos los miembros del equipo comprendan y se comprometan con los objetivos organizacionales, tanto en tiempos, volúmenes, una activa participación, etc.

Responsabilidad compartida: RH debe promover culturas de rendición de cuentas, donde el seguimiento y la retroalimentación sean prácticas comunes, no excepcionales.

Resultados colectivos: Finalmente, debe alinear los sistemas de evaluación y reconocimiento para premiar el logro de metas compartidas, no solo individuales. Las metas se establecen para cumplirse y el hacer revisiones continuas ayuda a que se cumplan en tiempos y formas.

Más allá del diagnóstico: una

oportunidad de transformación

Aplicar el modelo de Lencioni no es solo identificar lo que no funciona, sino activar un proceso de transformación profunda.

La dirección general puede ordenar esta implementación, pero es RH quien tiene la oportunidad de liderar, facilitando espacios de reflexión, aprendizaje y acción que fortalezcan la cohesión y productividad de los equipos.

Recuerda que este tipo de estrategias se pueden implementar en cualquier tipo de empresa incluso en equipos deportivos o hasta en los mismos entornos familiares.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda